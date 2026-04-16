'도토리 모아 보상 받자'…서든어택, '바람의나라' 30주년 기념 컬래버

서든어택, 바람의 나라 30주년 기념 컬래버 업데이트 이미지=넥슨 제공

서든어택이 바람의나라 30주년 협업 콘텐츠를 추가하며 색다른 이벤트와 편의성 개선에 나섰다.

넥슨은 16일 온라인 FPS 게임 ‘서든어택’에 ‘바람의나라’ 서비스 30주년을 기념한 컬래버레이션 콘텐츠 ‘바람의 민속촌’을 업데이트했다고 밝혔다.

바람의 민속촌은 도토리를 수집해 다양한 보상을 획득하는 8대8 팀데스매치 전장으로, 오는 4월 30일까지 한시적으로 운영된다.

이용자는 전장에 등장하는 다람쥐와 상호작용하면 체력 회복과 이동 속도 증가, 도토리 획득 등 다양한 효과를 얻을 수 있다. 수집한 도토리는 바람의나라 30주년 기념 이벤트를 통해 아트탄-성황할머니 영구제, 바람의나라 바디탄 영구제 등 아이템으로 교환하거나 추가 보상 획득 기회에 사용할 수 있다.

또한 전장 내 특정 퀘스트를 수행하면 도토리와 경험치, 영구제 밀봉 등 추가 보상도 제공된다.

이번 업데이트에서는 빠른 대전 기능도 개선됐다. 기존 대기실 입장 방식에서 나아가 자동으로 5대5 팀을 구성해 즉시 경기를 시작하거나 진행 중인 초반 경기에도 참여할 수 있도록 편의성이 강화됐다.

이와 함께 오는 30일까지 다양한 보상을 획득할 수 있는 브레드의 선택 이벤트도 진행된다. 이용자는 일일 미션 수행이나 SP 사용을 통해 투표권을 얻고, 결과에 따라 지급되는 브레드 주화를 활용해 [M]윈체스터(IS) Marble Lv.1 영구제, TAC-9 백호 등 아이템을 획득할 수 있다.

e스포츠 콘텐츠도 확대된다. 오는 18일에는 서든어택 2026 챔피언십 시즌1 예선전이 열리며, 이번 대회부터는 서든어택 공식 SOOP 채널을 통해 예선 경기가 처음으로 생중계된다. 디펜딩 챔피언 퍼제를 포함한 총 36개 팀이 본선 진출을 놓고 경쟁을 펼칠 예정이다.

이 밖에도 반투명 스킨 영구제 상자Ⅱ, 진찾&돼지 기능UP 선택권 등 신규 아이템을 획득할 수 있는 스텝업 패키지가 23일까지 게임 내에 추가된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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