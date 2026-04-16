빛이 온다…승한앤소울, NEW 댄서 2명과 ‘Glow’ 퍼포먼스 예고

승한(XngHan, 에스엠엔터테인먼트 소속)이 새로운 댄서 2명과 함께하는 신곡 ‘Glow’ 퍼포먼스를 공개한다.

승한앤소울(XngHan&Xoul) 첫 번째 미니앨범 ‘Glow’(글로우)는 4월 27일 발매되며, 이날 오후 6시 멜론, 플로, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, QQ뮤직, 쿠고우뮤직, 쿠워뮤직 등 각종 음악 사이트에서 음원으로도 공개된다.

특히 앨범 타이틀 곡 ‘Glow’ 퍼포먼스는 ‘빛’을 콘셉트로 상상 속 빛을 켜고 바라보거나 손에 쥐는 듯한 여러 동작들로 구성됨은 물론, 포스트 코러스 구간 ‘Taste that’(테이스트 댓) 가사에 맞춘 포인트 제스처, 파워풀한 댄스 브레이크도 만날 수 있어 기대를 모으고 있다.

또한 승한은 승한앤소울이라는 아티스트 브랜드 아래, 여러 분야의 크리에이터인 일명 ‘소울(Xoul)’과 뭉친 크루의 형태로 활동 중인 만큼, 이번 앨범 활동 역시 또 다른 2명의 프로페셔널 댄서와 협업, 처음으로 호흡을 맞추게 된 이들의 색다른 케미스트리를 느낄 수 있다.

타이틀 곡 ‘Glow’는 승한 스타일의 희망찬 청춘 노래를 예고한 팝 하우스 곡으로, 중독성 있는 신스와 강렬한 베이스 라인이 인상적이며, 우리가 함께하는 순간 다시 빛나고, 서로의 존재로 삶의 의미를 새롭게 찾게 된다는 이야기를 가사에 담았다.

한편, 승한앤소울의 컴백에 앞서 4월 26일 오후 2시와 6시 두 차례에 걸쳐 서울 중구 엑스칼라(XSCALA)에서 ‘2026 XngHan&Xoul Fanmeeting [Let’s Glow]’(2026 승한앤소울 팬미팅 [렛츠 글로우])가 개최된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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