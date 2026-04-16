‘17일 발매’ NCT 태용, ‘Rock Solid’ MV 티저 공개 ‘들썩’

NCT 태용(에스엠엔터테인먼트 소속)의 신곡 ‘Rock Solid (Feat. Anderson .Paak)’(록 솔리드) 뮤직비디오 티저가 글로벌 팬덤을 들썩이게 한다.

지난 15일 오후 6시 유튜브 SMTOWN 채널 등에서 공개된 태용의 신곡 ‘Rock Solid (Feat. Anderson .Paak)’ 뮤직비디오 티저 영상은 중독적인 멜로디 위로 태용과 앤더슨 팩의 진지하면서도 유쾌한 모습들이 흘러나오며 이목을 사로잡았다.

이번 ‘Rock Solid (Feat. Anderson .Paak)’ 뮤직비디오는 일상의 배경음악처럼 어디에나 스며든 태용의 존재감을 엉뚱한 상황에 빗대어 그려냈으며, 금은방, 요트, 호텔 방 등 예상치 못한 공간에서 펼쳐지는 태용과 앤더슨 팩의 위트 있는 연기에 90년대 힙합 뮤직비디오 스타일의 연출이 더해져 신선한 재미를 선사할 전망이다.

신곡 ‘Rock Solid (Feat. Anderson .Paak)’는 독특한 리듬의 드럼과 반복적인 챈트 사운드가 매력적인 힙합 장르의 곡으로, 가사에는 지금까지 갈고닦아 이뤄온 것들을 굳건히 지켜내겠다는 의지와 앞으로도 흔들림 없이 자신을 증명해 보이겠다는 확고한 자신감을 담았다.

또한 피처링으로 참여한 앤더슨 팩은 특유의 그루비한 리듬감으로 곡의 무드를 배가시켰으며, 태용의 개성 있는 보컬 및 거침없는 래핑과 어우러져 두 뮤지션만의 색다른 케미스트리를 만끽하게 한다.

한편, 태용의 싱글 ‘Rock Solid (Feat. Anderson .Paak)’는 4월 17일 오후 1시 각종 글로벌 음악 플랫폼에서 공개되며, 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 뮤직비디오도 동시에 만날 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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