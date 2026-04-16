단거리 최강자 빈체로카발로, 사상 첫 ‘2년 연속 삼관마’ 노린다

단거리 최강자 ‘빈체로카발로(사진)’가 한국 경마 역사상 처음으로 2년 연속 스프린터 시리즈 전승 ‘삼관마’에 도전한다.

앞도적인 퍼포먼스다. 빈체로카발로는 조재로 기수와 함께 지난 12일 한국마사회 렛츠런파크 서울에서 열린 제34회 SBS스포츠 스프린트(G3, 1200m)에서 우승을 차지했다.



한해의 단거리 최우수마를 가리는 스프린터 시리즈는 부산일보배, SBS스포츠 스프린트, 서울마주협회장배 등 총 3개의 관문으로 이뤄져 있다. 빈체로카발로는 작년 이 세 개의 관문을 모두 우승하며 한국경마 역사상 최초의 스프린터 시리즈 삼관마에 이름을 올렸다. 올해 역시 지난 3월 열린 부산일보배에 이어 이번 SBS스포츠 스프린트까지 제패하며 기대감을 한껏 끌어올렸다.



특히 이번 경주에서는 막판 추입으로 강렬한 인상을 남겼다. 중위권에 자리를 잡고 레이스를 차분히 이어간 빈체로카발로는 마지막 직선주로에서 앞서있던 말들을 순식간에 모두 제치고 선두로 결승선을 통과했다.



빈체로카발로와 함께 우승한 조재로 기수는 “함께 준비하고 호흡했던 기간이 원체 길어 누구보다 이 말을 잘 안다. 최적의 전개만 갖춰지면 반드시 이긴다는 확신이 있었는데 출발할 때부터 말이 잘 따라와줬다”며 “첫 번째 관문과 두 번째 관문을 모두 우승한 만큼, 올해도 삼관마 달성을 자신한다. 스프린터 시리즈 이후 코리아스프린트까지 바라보고 싶다”고 전했다.



빈체로카발로를 관리하는 서인석 조교사는 “조재로 기수가 전 경주 낙마로 인해 목이 잘 안돌아가서 걱정했는데 잘 타줘서 너무 고맙다”며 “지난해 코리아스프린트에서는 강한 조교가 오히려 독이 됐다. 이번에는 컨디션 위주의 관리로 방향을 바꿨는데 그게 맞아떨어진 것 같다”고 말했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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