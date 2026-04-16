글로벌히트·스피드영 맞대결…장거리 최강마 가릴 ‘빅매치’

6개월 만에 대상경주 무대에 복귀하는 ‘글로벌히트’와 2025년 대표마 ‘스피드영’이 격돌한다.



국내 장거리 최강자를 가리는 제25회 YTN배(G3, 2000m, 3세 이상, 순위상금 5억원)가 오는 19일 한국마사회 렛츠런파크 서울에서 제7경주로 열린다. 이번 경주는 스테이어 시리즈 제2관문으로, 국내 장거리 최강자를 가리는 핵심 무대다. 제1관문 우승마 클린원의 불참으로 시리즈 3관 달성 기대는 사라졌지만, 오히려 판도는 더욱 혼전 양상으로 흐르고 있다.



시선은 글로벌히트에 쏠린다. 6개월 만에 대상경주 무대에 복귀한다. 2024년 대표마 글로벌히트와 2025년 대표마 스피드영의 맞대결이 관심사다.



◆[부경] 스피드영(30전 8/5/8, 레이팅 117, 한국, 수, 6세, 부마: 메니피, 모마: 태피스트리, 마주: ㈜디알엠씨티, 조교사: 방동석, 기수: 조인권)

스피드영

지난해를 대표했던 스피드영은 부산경남을 상징하는 간판마다. 18번째 서울 원정에 나서는 만큼 부담은 크지 않다. 단거리 경주였던 세계일보배에서도 특유의 추입력을 발휘하며 거리 적응력을 입증했다. 스테이어 시리즈 1관문에서는 4위에 머물며 아쉬움을 남겼다. 한국경마 대표마로 주력 거리인 2000m에서는 다시 한 번 반등을 노려본다.



◆[서울] 강풍마(26전 10/6/4, 레이팅 117, 한국, 수, 6세, 부마: 피스룰즈, 모마: 원더드리머, 마주: 박남성, 조교사: 최봉주, 기수: 조재로)



서울 장거리 노선을 대표하는 경주마다. 수술 이후 부진할 것이라는 예상을 깨고 꾸준한 성장세를 이어오며 서울 대표마로 자리 잡았다. 모마 원더드리머의 체형을 물려받은 약 550㎏ 이상의 거구와 넓은 주폭, 큰 기복 없는 안정적인 주행이 강점이다. 다만 뛰어난 기량에도 불구하고 대상경주와는 인연이 닿지 않아 Listed급 1승에 머물러 있는 상황. 첫 Grade급 무대에서 숙원을 풀 수 있을지 주목된다.



◆[부경] 글로벌히트(23전 12/5/1, 레이팅 114, 한국, 수, 6세, 부마: 투아너앤드서브, 모마: 태미즈빅트리스, 마주: 김준현, 조교사: 방동석, 기수: 박재이)

글로벌히트

레이스 후반까지 속도를 유지하는 지속형 스피드와 강한 근성이 가장 큰 강점으로 꼽힌다. 부상 이후 예전과 같은 퍼포먼스를 완전히 회복하지는 못했지만, 올 시즌 컨디션을 점진적으로 끌어올리며 정상 복귀를 준비해왔다. 3년 만에 출전한 일반경주에서는 머리 차 준우승을 기록하며 여전한 경쟁력을 입증했다. 과거의 영광을 기억하는 팬들의 기대 속에 다시 한 번 존재감을 증명할 수 있을지 주목된다.



◆[부경] 석세스백파(21전 7/2/5, 레이팅 117, 한국, 수, 5세, 부마: 퍼지, 모마: 백파, 마주: 이종훈, 조교사: 민장기, 기수: 진겸)



석세스백파는 거리가 늘어날수록 힘이 살아나는 지구력형 주행이 가장 큰 강점이다. 전개만 뒷받침된다면 상위권 도약 가능성도 충분하다. 강자들이 포진한 이번 무대에서 판도를 흔들 수 있는 다크호스로 주목받고 있다. 지난해 그랑프리무대에서는 다소 아쉬운 모습을 보였으나, 직전 1관문에서는 함께 출전하는 강풍마, 스피드영을 제치고 준우승을 차지한 바 있다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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