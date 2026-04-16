경희대병원, 소방공무원 정신건강 지원 나선다

경희대병원이 ‘소방공무원 마음건강 지킴이’로 나선다.

소방청은 재난 현장에서 활동하는 소방공무원의 정신건강을 체계적으로 지원하기 위해 스트레스 예방과 치료, 심리 회복을 돕는 협력병원 제도를 운영하고 있다. 이와 관련 소방청은 경희대병원을 마음건강 협력병원으로 지정했다.

경희대병원은 이번 지정에 따라 소방공무원을 대상으로 우울과 불안, 외상 후 스트레스 장애(PTSD), 수면장애 등 정신건강 문제에 대한 진료를 제공하게 된다. 일반 정신건강 진료뿐 아니라 뇌 MRI, 수면다원검사 등 전문 검사를 포함한 통합 의료서비스도 함께 지원한다. 정신건강의학과를 중심으로 다학제 협진 체계를 구축해 보다 정밀한 진단과 치료에 나설 계획이다.

김종우 경희대병원장은 “국민의 생명과 안전을 위해 헌신하는 소방공무원의 심신 안정을 지원하는 체계에 함께하게 돼 뜻깊다”며 “정밀한 진단과 체계적인 치료를 통해 실질적인 도움이 될 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

한편 경희대병원은 지난해 4월 서울특별시 소방재난본부와 소방공무원 정신건강 진단을 위한 업무협약을 맺는 등 관련 의료지원 활동을 이어오고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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