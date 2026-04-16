아이유의 ‘야식 필살기’ 공개…“맛있는데 살 안 찌는 연두부 치즈전”

아이유가 안성재 셰프와 함께 요리를 준비하고 있다. 출처=유튜브 채널 ‘셰프 안성재’ 영상 캡처

가수 겸 배우 아이유가 자신만의 특별한 야식 레시피와 함께 솔직담백한 일상을 전했다.

지난 15일 공개된 유튜브 채널 ‘셰프 안성재’에는 아이유가 게스트로 출연해 요리와 식단에 대한 진솔한 이야기를 나눴다.

영상에서 아이유는 늦은 밤에도 부담 없이 즐길 수 있는 메뉴로 ‘연두부 치즈전’을 소개했다. 그는 “스케줄을 마치고 집에 들어가면 늦은 시간일 때가 많다”며 “고칼로리 음식을 좋아하지만, 다음날 일정이 있을 때는 아무래도 부담이 되더라”고 야식에 대한 고민을 털어놨다.

이어 “유튜브를 통해 알게 된 레시피인데 식감이 부드러우면서도 칼로리가 낮아 살이 찌지 않는다”며 “직접 해 먹어보니 맛까지 챙길 수 있어 자주 찾게 되는 메뉴”라고 덧붙여 ‘자기관리 끝판왕’다운 면모를 보였다.

특히 아이유는 자신의 요리 실력에 대해 “처음 자취를 시작했을 때는 요리에 재미를 붙였지만, 곧 소질이 없다는 것을 깨달았다”며 “그 이후로는 요리와 거리를 두게 됐다”고 고백해 인간적인 매력을 더했다.

가장 좋아하는 음식으로는 라면을 꼽았다. 아이유는 “집에서 라면을 가장 자주 먹고 싶지만, 평소에는 꾹 참고 있다가 정말 견디기 힘들 때만 먹는다”고 말했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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