'배수의 진' 농심vs'상승세' 젠지, VCT 퍼시픽 3주 차 돌입

플레이오프 탈락 위기 속 2연패 탈출을 노리는 농심 레드포스. 라리엇 게임즈 제공

발로란트 e스포츠 무대에서 플레이오프 진출을 향한 경쟁이 본격적으로 달아오르고 있다. 농심 레드포스와 젠지의 맞대결을 비롯해 각 조 상위권 팀들의 중요한 승부가 이어진다.

라이엇 게임즈는 오는 17일부터 19일까지 서울 상암 SOOP 콜로세움에서 ‘2026 VCT 퍼시픽 스테이지 1’ 3주 차 일정을 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 주 가장 주목받는 경기는 농심 레드포스와 젠지의 대결이다. 농심은 킥오프와 마스터스 산티아고에서 무패 우승을 달성하며 상승세를 탔지만, 스테이지 1에서는 아직 승리를 거두지 못하며 흔들리고 있다. 19일 젠지와의 경기에서 패배한다면 3전 전패가 되면서 자력으로는 플레이오프 진출이 힘들어진다.

반면 젠지는 2주 차에서 강호 페이퍼 렉스를 꺾으며 반등에 성공했다. 이번 경기에서 승리하면 2승 1패로 플레이오프 진출에 유리한 고지를 점하게 된다. 특히 ‘t3xture’ 김나라의 활약이 승부의 핵심 변수로 꼽힌다.

상위권 팀 간 맞대결도 이어진다. 알파조에서는 키움 DRX와 글로벌 이스포츠(GE)가 18일 맞붙는다. 전통 강호 DRX는 GE를 상대로 상대 전적에서 우위를 점하고 있어 이번 경기에서도 강세가 예상된다.

오메가조에서는 T1과 렉스 리검 퀀(RRQ)이 19일 격돌한다. 두 팀 모두 2연승을 기록 중으로, 승리 팀은 플레이오프 진출을 조기에 확정짓게 된다.

이번 스테이지 1은 각 조 상위 4개 팀이 플레이오프에 진출하며, 팀당 5경기 중 최소 3승 이상을 확보해야 안정권에 들어갈 수 있다. 플레이오프 성적에 따라 챔피언십 포인트도 부여되는 만큼, 각 팀들의 치열한 승부가 이어질 전망이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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