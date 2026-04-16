카니비비안, 누적 50만봉 판매 돌파…”가격 인상 대신 신뢰 선택”

프리미엄 육류 간식 브랜드 카니비비안이 대표 제품인 소고기칩을 중심으로 누적 판매 50만봉을 돌파했다고 밝혔다.

동시에 누적 후기 6000건 이상을 기록하며 고객 기반을 확대하고, 주요 이커머스 채널에서 재구매율 39% 이상을 기록하는 등 높은 충성도를 입증했다는 설명이다.

이윤지 카니비비안 대표는 “소고기칩은 출시 이후 건강한 원재료와 단순한 성분이라는 원칙을 유지해왔다”며 “이러한 기준은 단순한 일회성 구매가 아닌 반복 구매로 이어지며 브랜드 신뢰도를 높이고 있다”고 설명했다.

최근 글로벌 원자재 가격 상승과 전쟁 여파로 인해 원육 및 부자재 비용이 급등했음에도, 소비자 가격을 인상하지 않는 전략을 선택했다.

이 대표는 “가격을 올리는 것은 쉬운 선택이지만, 고객이 느끼는 신뢰를 지키는 것이 더 중요하다고 판단했다”며 “지금까지의 성과는 결국 고객들의 반복 구매와 지지 덕분”이라고 전했다.

내부적으로 비용 부담이 커졌지만, 고객 신뢰를 우선시하며 기존 가격을 유지하고 있다는 설명이다.

브랜드 측에 따르면 현재 수요 대비 생산량이 제한적이어서 판매를 확대하기보다 안정적으로 공급하는 데 집중하고 있어, 이에 일부 제품은 품절과 재입고를 반복하며 소극적 판매 전략을 유지해왔다.

이 대표는 “올해 하반기부터는 생산량을 늘려 소고기칩을 포함한 주요 제품을 보다 많은 고객들이 경험할 수 있을 것으로 기대된다”며 “그동안 공급이 부족해 많은 고객을 충분히 만나지 못한 아쉬움에 생산 인프라 확장을 통해 더 안정적인 공급 체계를 구축해 더 많은 고객에게 제품을 선보일 계획”이라고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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