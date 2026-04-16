이영현, 부산·용인 이어 제주까지…전국투어 확장

이영현 제주 공연 포스터. 에이치오이엔티 제공

가수 이영현이 전국투어 열기를 제주까지 이어가며 관객과의 감동적인 무대를 확장한다.

이영현은 오는 6월 13일 오후 6시 제주 한라아트홀 대극장에서 ‘나의 노래가 필요한 너에게 - 숨 in 제주’ 공연을 개최한다.

서울과 대구 공연을 성공적으로 마친 그는 이후 부산, 용인, 대전 공연에 이어 제주 공연까지 추가로 확정하며 전국적인 인기를 입증했다.

‘나의 노래가 필요한 너에게’는 2021년 첫 공연 이후 꾸준히 이어져 온 이영현의 대표 콘서트 브랜드다. 매 공연마다 새로운 편곡과 연출을 선보이며, 섬세한 감성과 탄탄한 가창력을 바탕으로 관객들과 깊은 교감을 이끌어내는 무대로 호평을 받아왔다.

이번 투어에서도 이영현은 특유의 폭발적인 성량과 정교한 표현력을 바탕으로 한층 깊어진 감성을 전달하고 있다. 부산, 용인, 대전, 제주로 이어지는 공연을 통해 관객들에게 강렬한 울림과 진한 여운을 선사할 것으로 기대된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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