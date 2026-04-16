하나투어, 하이엔드 브랜드 ‘제우스월드’ 개편… 럭셔리 상품군 넓힌다

하나투어가 하이엔드 여행 브랜드 ‘제우스월드(Zeus World)’를 리뉴얼하고 럭셔리 여행 시장 공략에 속도를 낸다.

하나투어는 이번 개편을 통해 기존 오더메이드 방식의 초고가 맞춤 여행 경쟁력을 유지하면서도 상품 구성을 한층 세분화했다고 16일 밝혔다. 맞춤형 고급 여행에 더해 럭셔리 패키지와 자유여행, 항공·호텔 등 단품 상품까지 포트폴리오를 넓혔다.

제우스월드는 고객의 여행 목적과 이용 형태에 따라 3개 카테고리로 운영된다. 오더메이드 기반의 초고가 맞춤 여행 상품인 ‘제우스 프라이빗(ZEUS Private)’, 프리미엄 패키지에 하이엔드 서비스를 결합한 ‘제우스 시그니처(ZEUS Signature)’, 럭셔리 호텔·항공·현지 투어 등을 중심으로 한 자유여행형 상품 ‘제우스 셀렉트(ZEUS Select)’로 구성했다.

하나투어는 이번 리뉴얼을 통해 기존 프리미엄 개별 자유여행객뿐 아니라 젊은 럭셔리 수요까지 고객층을 확장한다는 계획이다. 특히 제우스 시그니처는 그간 일부 고객에게 제한적으로 제공되던 제우스월드의 차별화 서비스를 패키지 상품 영역으로 넓혔다.

하나투어 관계자는 “이번 리뉴얼은 기존 오더메이드 중심 구조를 넘어 럭셔리 패키지와 자유여행까지 아우르는 방향으로 브랜드 외연을 확장한 것”이라며 “브랜드 개편과 서비스 고도화를 바탕으로 맞춤형 고급 여행 시장에서의 입지를 강화하고, 프리미엄 여행 부문에서 새로운 성장 동력을 확보할 계획이다. 변화하는 럭셔리 여행 수요에 맞춰 차별화된 하이엔드 경험을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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