김다현, ‘2026 여수세계섬박람회’ 홍보대사 됐다

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가수 김다현이 ‘2026 여수세계섬박람회’ 명예 홍보대사로 발탁돼 향후 활약을 이어간다.

16일 오후 여수 유탑마리나 호텔&리조트 그리니치홀에서 열린 2026 여수세계섬박람회 명예홍보대사 위촉식에서 김다현은 박수관 위원장으로부터 위촉장을 받았다. K-트롯 인기를 바탕으로 이번 박람회 취지를 알리고, 대중적 관심을 이끌어 나가는 명예홍보대사로서 향후 활약할 예정이다.

‘2026 여수세계섬박람회’는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 오는 9월 5일부터 11월 4일까지 여수 돌산 진모지구, 개도·금오도 일원, 여수세계박람회장에서 열리나. 국내외 300만 명의 관람객 방문을 목표로 추진 중이다.

김다현은 “여수하면 낭만 그리고 아름다운 바다와 섬이 떠오를 텐데, 국내 최초의 섬 박람회로 의미를 갖는 이번 2026 여수세계섬박람회에 대한민국 국민들은 물론 전 세계인들이 많이 동참해서 함께 즐기고 어울리는 글로벌축제로 성장하길 바란다”며 “저 역시 홍보대사로서 아낌없이 제 역할을 다하겠다”고 각오를 밝혔다.

김다현은 지난 3월 7일 서울을 시작으로 부산, 대구로 이어지는 첫 단독 콘서트 ‘꿈’을 개최했다. ‘보이스트롯’, ‘미스트롯2’, ‘현역가왕’에 이어 ‘한일가왕전’ 1대 MVP로 귀결된 김다현의 음악 인생은 팬들의 함성을 불러일으켰다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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