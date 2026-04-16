‘기쁜 우리 좋은 날’ 엄현경, 입사 첫날부터 험난한 직장 생활…서동규와 대치

‘기쁜 우리 좋은 날’ 최성원 실직 소식에 엄현경 가족이 충격에 휩싸였다.

지난 15일 방송된 KBS1 일일드라마 ‘기쁜 우리 좋은 날’ 13회에서 조은애(엄현경 분)는 빼앗긴 회사를 되찾겠다는 목표로 강수토건에 입성했다.

조은애는 고결(윤종훈 분)과 티격태격하며 출근을 하던 중 고민호(정윤 분)와 서승리(윤다영 분)를 마주했고, 자신을 선처해준 고민호에게 넙죽 인사를 건넸다. 그러나 그는 “무단침입하는 모습만 보다가 새롭다”라고 뼈 있는 말로 받아쳤다.

뿐만 아니라 조은애는 강수토건에서 럭키조이테크 공동대표였던 한지훈(서동규 분)과 다시 만났다. 조은애는 한지훈이 자신의 입사 과정에 의문을 갖자 “이번 주 안으로 돈이나 입금해”라고 일축했다. 그리고 가짜 고백으로 자신을 속이고 회사를 팔아넘긴 한지훈 만행을 밝히겠다고 경고했다. 그런데 이를 고결이 우연히 듣게 됐고 결국 공항 소란 사건의 전말을 알게 됐다.

또한 조은애는 아버지 조성준(선우재덕 분)의 일을 돕던 중 고민호와 고대치(윤다훈 분)를 마주쳤다. 절친이었던 고대치를 향해 깍듯이 고개를 숙이는 아버지 모습에 조은애는 복잡한 감정이 들었고 울컥한 눈빛을 드러냈다.

서승리는 조은애를 향해 럭키조이테크 인수 당시 대표를 직접 만나지 못한 점에 대해 사과했다. 그는 “앞으로 나를 사수로 생각하라”며 손을 내밀었어 두 사람 사이 시작될 새로운 관계를 예고했다.

이후 조은애의 취업을 축하하기 위해 온 가족이 둘러앉은 저녁 식사 자리는 순식간에 얼어붙고 말았다. 천지선(김수아 분)은 남편 조은형(최성원 분)의 교수 임용 취소 사실을 가족이 모인 자리에서 폭로한 것이다. 가족을 위해 이 사실을 숨겨왔던 조성준은 당황했고, 강연자(김혜옥 분)는 충격에 빠졌다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]