‘심우면 연리리’ 박성웅, 세 아들과 친해질 수 있을까…‘자식 농사’ 재정비

‘심우면 연리리’ 박성웅이 세 아들과 관계 회복을 할 수 있을지 시청자들의 기대가 쏠린다.

16일 방송되는 KBS 2TV 미니시리즈 ‘심우면 연리리’ 4회에서는 성태훈(박성웅 분)이 성지천(이진우 분), 성지상(서윤혁 분), 성지구(양우혁 분) 세 아들과 친해지기 위해 노력한다.

앞서 성가(家)네는 두 아들의 가출 사건으로 연리리 마을을 떠들썩하게 만들며 혼란에 빠뜨렸다. 장남 성지천의 의대 자퇴 사실까지 드러나며 연이은 위기상황에 성태훈은 충격에 휩싸였다. 마음을 굳게 닫은 듯한 첫째 아들 성지천의 단호한 태도와 트라우마가 수면 위로 떠오르며 갈등의 골은 깊어졌다.

공개된 스틸컷을 보면 성태훈이 이전과는 달라진 모습이다. 성태훈은 성지천의 자퇴 사실을 아내 조미려(이수경 분)에게 알리지 않은 채 그간 자식들에게 무관심했던 자신을 돌아봤다. 손수 아침 식사를 준비하는 것에 이어 먼저 아들들에게 말을 건네는 등 진심 어린 노력을 보인다.

갑작스러운 아버지의 변화에 세 아들은 어리둥절한 반응을 보인다. 성지천은 여전히 아버지를 향해 냉랭한 태도를 보여 마치 창과 방패 같은 팽팽한 긴장감을 보인다. 극과 극으로 엇갈린 부자 관계에서 성태훈의 진심이 과연 세 아들에게 닿을 수 있을지 관심이 쏠린다.

조미려는 아이들을 찾아준 마을 주민들에게 감사 인사를 전하기 위해 부녀회장 남혜선(남권아 분)의 미용실을 찾는다. 앞서 부녀회 적응에 어려움을 겪었던 그는 다시 한번 관계 개선에 나선다. ‘부녀회 조지기’ 미션을 재시작한 조미려가 이번에는 마을 사람들의 마음을 얻을 수 있을까.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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