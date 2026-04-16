“봄이 이렇게 잘 어울렸나”…이솔이, 우아한 분위기 속 화보 같은 일상 [스타★샷]

사진 = 이솔이 SNS 계정

개그맨 박성광의 아내 이솔이가 따뜻한 봄 분위기가 묻어나는 여유로운 일상을 공개했다.

이솔이는 16일 자신의 SNS에 “겨울을 꽤 앓았기 때문인지 봄이 오는 것이 실감이 안나요. 문득 햇살의 채도가 바뀐 것이 느껴질 때면 ‘아! 봄이 왔구나’ 하고 눈치채기도 합니다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

이어 “봄의 밀당도 참 아름답게 느껴지는 요즘인데요, 오늘도 예쁜 것 많이 눈에 담으며 지내봐요 우리”라고 덧붙였다.

사진 = 이솔이 SNS 계정

사진 = 이솔이 SNS 계정

공개된 사진 속 이솔이는 반팔 니트와 도트 패턴 미니스커트를 매치해 단정하면서도 세련된 스타일을 선보였다. 또렷한 이목구비와 길게 뻗은 각선미가 돋보이며, 햇살 아래 환하게 웃는 모습에서는 우아하고 부드러운 분위기가 느껴진다.

특히 야외에 앉아 여유로운 시간을 즐기는 모습에서는 봄 특유의 따뜻한 감성이 고스란히 전해진다. 자연스럽게 흩날리는 머리카락과 편안한 포즈가 어우러져 한 편의 화보 같은 장면을 완성했다.

한편 이솔이는 2020년 7살 연상의 박성광과 결혼했으며, SBS ‘동상이몽2 - 너는 내 운명’에 출연하며 얼굴을 알렸다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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