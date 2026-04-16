‘KT 비상’ 안현민-허경민, 햄스트링 부상 이탈… “17일 서울서 2차 진료”

사진=KT 위즈 제공

프로야구 KT가 주축 타자 안현민과 허경민의 햄스트링 부상이라는 악재를 맞았다.

예기치 못한 이탈이다. KT는 16일 창원 NC파크서 열리는 2026 신한 SOL KBO리그 정규리그 NC와의 원정경기를 앞두고 외야수 안현민과 내야수 허경민의 1군 말소 소식을 전했다.

구단 관계자는 “1차 검진 결과 안현민은 우측 햄스트링 부분 손상, 허경민은 좌측 햄스트링 부분 손상 소견을 받았다”며 “두 선수 모두 17일 서울의 병원에서 2차 진료를 받을 예정”이라고 밝혔다.

안현민은 전날 열린 NC전에서 6회 초 좌전안타를 때린 뒤 오른쪽 햄스트링에 통증을 느껴 교체된 바 있다. 허경민 역시 같은 경기 도중 왼쪽 햄스트링 통증으로 이탈했다. 구단에선 두 선수의 예상 복귀 시점 및 향후 스케줄 등은 추가 검진 결과를 본 뒤 정할 예정이다.

사진=KT 위즈 제공

둘의 공백은 KT로선 뼈아프다. KT는 15일 기준 올 시즌 10개 구단 중 팀 타율 1위(0.286)를 달리고 있다. 허경민과 안현민은 그 중심에 서 있던 자원들이다. 나아가 허경민은 사구 여파를 이겨내고 돌아온 지 얼마 되지 않은 시점이었다.

허경민은 앞서 7경기에서 타율 0.522(23타수 12안타)를 기록했고, 안현민 역시 14경기에서 타율 0.365(52타수 19안타) 3홈런 11타점으로 두터운 존재감을 뽐냈다.

시즌 초반 타선을 이끌던 두 축이 동시에 이탈한 만큼, KT로선 당분간 빈자리를 메울 대체 자원은 물론, 타선 재정비에 머리를 싸맬 수밖에 없게 됐다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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