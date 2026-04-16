몽클레르, 여름 맞이 ‘퍼피 서머’ 캠페인 진행

​사진=몽클레르

이탈리아 하이엔드 브랜드 몽클레르가 여름을 맞아 브랜드의 시그니처인 ‘퍼피함(puffiness)’을 재해석한 ‘퍼피 서머(Puffy Summer)’ 캠페인을 공개했다고 16일 밝혔다.

이번 캠페인은 단순한 시즌 제안을 넘어 몽클레르의 DNA를 여름에 맞게 새롭게 풀어내며 경쾌한 감각의 레이어링 스타일을 제시하는 것이 특징이다.

캠페인에는 영화 <벨파스트(Belfast)>와 <더 폴(The Fall)>로 잘 알려진 배우 제이미 도넌(Jamie Dornan)이 참여해 특유의 여유로운 분위기와 카리스마로 컬렉션을 표현했다. 그는 문어, 고래, 랍스터, 해마, 게, 플라밍고 등 위트 있는 동물 조형물과 함께 등장하며, 퍼피 서머의 경쾌하고 생동감 있는 세계관을 직관적으로 드러낸다.

이번 캠페인에 등장하는 동물 오브제는 세트 디자이너 앤디 힐만과 그의 팀이 제작한 것으로, 컬렉션과 조화를 이루는 컬러로 표현되어 몽클레르 특유의 볼륨감과 유쾌한 감각을 강조한다.

2026 여름 컬렉션은 부드럽고 조형적인 실루엣과 감각적인 컬러를 바탕으로, 레이어링에 최적화된 스타일링을 제안한다. 특히 경량화된 소재와 유연한 스타일링을 통해 계절의 변화에 자연스럽게 대응하는 워드로브를 완성했으며, 브랜드가 지닌 기능성과 편안함을 한층 가볍고 세련된 방식으로 풀어냈다.

여성 컬렉션은 파스텔 핑크, 오렌지, 포레스트 그린 등 신선한 컬러와 스트라이프, 깅엄 체크, 플로럴 패턴을 현대적으로 재해석했으며, 남성 컬렉션은 스칼렛 레드, 옐로, 스카이 블루 등 강렬한 팔레트와 경량 소재를 중심으로 캐주얼하면서도 세련된 레이어드 스타일을 제안한다.

사진=몽클레르

퍼피 서머는 글로벌 프로젝트로 확장되어 대형 설치물과 팝업을 통해 전 세계 주요 도시에서 전개된다. 밀라노 디자인 위크 기간 동안 10 꼬르소 꼬모에서 초대형 옥토퍼스 설치물을 선보이며, 서울에서는 5월 1일부터 3일까지 성수동에서 팝업을 진행한다.

팝업 공간에서는 초대형 문어가 파사드를 장식해 방문객을 수중 세계로 이끌고, 내부에는 고래, 해마, 게, 랍스터, 플라밍고 등 퍼피 서머 동물 오브제가 선명한 컬러로 구현되어 몰입감 있는 경험을 제공할 예정이다. 이 외에도 파리, 도쿄, 홍콩, 마이애미 등 주요 도시에서 대형 설치물을 통해 캠페인의 세계관을 이어간다고 브랜드 측은 전했다.

한편, 몽클레르 2026 여름 컬렉션은 공식 온라인 스토어를 비롯해 신세계백화점 강남점과 센텀시티점에서 만나볼 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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