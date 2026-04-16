[금주의 핫뉴스] ‘아리랑’만 있나 ‘한도초과’도 있다…코첼라 찢은 ‘대성 효과’

빅뱅 대성이 트로트로 미국 코첼라를 접수했다.

그룹 빅뱅은 지난 13일 미국 캘리포니아 인디오에서 열린 세계 최대 규모의 음악 페스티벌 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌(Coachella Valley Music and Arts Festival)을 뜨겁게 달궜다. 마침내 빅뱅이라는 이름으로 뭉친 세 멤버는 팀과 각자의 솔로 무대로 60여 분을 장식했다.

특히 솔로 무대로 트로트를 선곡한 대성의 무대가 화제였다. 국내 무대에서 유쾌한 감성의 트로트곡으로 활동한 대성이었지만, 코첼라에서도 트로트를 선곡하리란 예상은 그 누구도 하지 못했다. 기개 넘치는 반전의 선곡은 현장 관객에게도, 온라인 중계로 공연을 지켜보던 팬들에게도 즐거운 충격으로 다가왔다.

‘한도초과’에 이어 히트곡 ‘날 봐, 귀순’으로 특유의 능청 에너지를 발산했다. 미국 본토에서 영어 단어 하나 들어가지 않은 트로트 장르의 구성진 가락이 울려 퍼졌다. 한도초과에 이어 히트곡 날 봐, 귀순을 열창하는 대성 특유의 능청 에너지에 환호가 터져나왔다.

서울 광화문에서 방탄소년단과 아미가 만든 ‘아리랑’ 떼창과는 또 다른 신선함이었다. 한글로 쓰여진 대성의 시그니처 인사법인 “안녕하세요 대성입니다∼!”는 전광판을 꽉 채웠다. 낯선 트로트 멜로디도 언어의 장벽도 중요치 않았다. 관객들은 중독성 강한 후렴구 가사를 떼창하며 열광했고, 진정한 축제의 장을 즐겼다.

앞서 울려 퍼진 빅뱅 히트곡 메들리도 공연장을 열광의 도가니로 만들었다. 지드래곤, 태양, 대성 3인조로 재편된 빅뱅 완전체는 지난 20년간 배출했던 히트곡들을 총망라했다. 뱅뱅뱅, 판타스틱 베이비, 맨정신 메들리에 이어 거짓말 등의 히트곡은 K-팝의 원조 빅뱅의 진가를 확인시키기에 충분했다.

추억의 무대이자 화려한 부활의 순간이었다. 나아가 20주년을 맞은 올해, 글로벌 투어를 예고한 빅뱅의 거대한 신호탄이기도 했다. 오는 20일 열리는 코첼라 무대에 또 한 번 올라 존재감을 드러낼 예정이다. 빅뱅은 공연에 앞서 “코첼라는 우리의 또 다른 시작을 알리는 상징적인 무대가 될 것”이라며 “전 세계 팬들과 가까이 호흡하고, 음악으로 하나 되는 최상의 공연을 보여드릴 예정이니 함께 즐겨 주시길 바란다”고 당부한 바 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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