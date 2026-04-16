블랙핑크, ‘아이스크림’ 10억 뷰 돌파…적수 없는 ‘유튜브 퀸’

그룹 블랙핑크. 출처=YG Entertainment 홈페이지

그룹 블랙핑크(BLACKPINK)가 ‘아이스크림(Ice Cream)’ 뮤직비디오로 유튜브 조회수 10억회를 돌파하며 거침없는 글로벌 위상을 다시 한번 증명했다.

16일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면, 블랙핑크의 ‘아이스크림’ 뮤직비디오는 전날 오후 4시12분쯤 유튜브에서 조회수 10억건을 넘어섰다. 이로써 블랙핑크는 통산 10번째 10억 뷰 영상을 보유하게 됐으며, 이는 K-팝 아티스트를 통틀어 최다 보유 기록이다.

아이스크림은 심플한 리듬과 경쾌한 사운드가 돋보이는 팝 장르의 곡으로, 블랙핑크가 데뷔 후 처음으로 시도한 상큼하고 귀여운 콘셉트로 화제를 모았다. 특히 세계적인 팝스타 셀레나 고메즈와의 협업이 더해지며 글로벌 팬덤의 폭발적인 반응을 이끌어냈고, 음악적 스펙트럼을 한층 확장했다는 호평을 받았다.

발매 당시 음원 성적 역시 독보적이었다. 아이스크림은 공개 직후 아이튠즈 월드와이드 차트 정상을 차지한 것은 물론 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 ‘핫 100’에서 13위에 등극하며 K-팝 걸그룹 역대 최고 순위를 자체 경신했다. 이후 해당 차트에서 8주 연속 머물며 장기 흥행에 성공했다.

이 곡이 수록된 블랙핑크의 정규 1집 ‘디 앨범(THE ALBUM)’ 또한 글로벌 시장을 휩쓸었다. 빌보드 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’과 영국 오피셜 앨범 차트에서 모두 2위에 오르며 당시 K-팝 걸그룹 최고 기록을 갈아치웠고, 각각 10주와 7주 연속 차트인을 기록하며 막강한 저력을 과시했다.

한편, 블랙핑크는 현재까지 총 50편의 억대 뷰 영상을 배출하며 적수 없는 ‘유튜브 퀸’의 존재감을 공고히 하고 있다. 공식 유튜브 채널 구독자 수는 전 세계 아티스트 최초로 1억명을 돌파했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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