제25회 협회장배 초등농구대회, 부산성남초 5학년 기승준 활약

아이에스동서가 후원하는 제25회 협회장배 전국초등농구대회에서 부산성남초등학교 5학년 기승준이 경기력을 바탕으로 존재감을 드러냈다고 16일 밝혔다.

이번 대회는 전국 초등학교 농구부가 참가해 유망주들의 기량을 확인하는 무대로 기승준은 상위 학년 선수들이 중심이 된 경기에서도 적극적인 플레이를 이어갔다.

기승준은 4월 14일 열린 예선 1경기에서 전·후반 합계 17득점과 4스틸, 18리바운드를 기록했다. 공격뿐 아니라 수비와 리바운드 참여에서도 꾸준한 움직임을 보이며 팀 경기 운영에 기여했다.

이어 15일 열린 예선 2경기에서는 경기 후반 역전 상황을 만드는 득점과 자유투를 성공시키며 흐름을 가져오는 장면을 만들었다. 부산성남초등학교는 천안봉서초등학교를 상대로 56대 54로 승리했다.

기승준은 초등학교 2학년까지 유도를 했던 이력이 있으며 이후 신체 조건과 활동성을 고려해 농구로 종목을 변경했다. 비교적 짧은 기간 동안 기본기와 경기 이해도를 끌어올리며 팀 전력에 보탬이 되고 있다는 평가다.

현재는 부산성남초 농구부 허진성 코치의 지도를 받으며 훈련을 이어가고 있다. 코칭 스태프는 기승준이 리바운드 참여와 수비 집중도, 활동량 측면에서 꾸준한 성장세를 보이고 있다고 설명했다. 기승준은 프랜차이즈 사업을 운영 중인 유도선수 출신 기세진 씨의 아들로 알려져 있다.

기승준은 “남은 경기에서도 팀에 도움이 되는 플레이를 이어가고 싶다”며 “훈련을 통해 부족한 부분을 보완해 나가겠다”고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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