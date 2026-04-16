동대문엽기떡볶이, ‘땡겨요’ 제휴…3일간 최대 7000원 즉시 할인

사진=동대문엽기떡볶이

대한민국 대표 떡볶이 브랜드 동대문엽기떡볶이가 공공배달앱 땡겨요와 제휴를 맺고 오는 4월 17일부터 19일까지 3일간 즉시 할인 프로모션을 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 프로모션은 SOL트래블체크카드를 땡겨요페이에 등록한 뒤 동대문엽기떡볶이 주문 시 결제 금액에서 건당 7000원을 즉시 할인받을 수 있는 방식으로 운영된다. 이벤트는 선착순 마감되며 프로모션 진행 현황에 따라 조기 종료될 수 있다.

할인 적용 조건은 최종 결제금액 13,000원 이상이며, 회원 1인당 1회에 한해 적용 가능하다. 예를 들어 16,000원 주문 시 7,000원이 즉시 할인되어 9,000원만 결제하면 된다. 배달과 픽업 서비스 모두 적용 대상으로, 이용 방식에 관계없이 혜택을 누릴 수 있다.

한편, 이번 프로모션은 단순한 소비자 혜택을 넘어 가맹점 지원 차원에서도 의미가 크다. 동대문엽기떡볶이는 수수료 부담이 낮은 공공배달앱 땡겨요와의 제휴를 통해 가맹점의 수수료 부담을 완화하고 수익성을 강화하는 데 초점을 맞추고 있으며, 앞으로도 가맹본부 차원에서 가맹점을 위한 다양한 방안을 지속적으로 모색해 나갈 계획이다.

동대문엽기떡볶이 관계자는 "이번 땡겨요 제휴 프로모션은 소비자에게는 실질적인 할인 혜택을, 가맹점에는 수수료 부담 완화라는 두 가지 가치를 동시에 제공하기 위해 기획됐다"며 "앞으로도 가맹점과 고객 모두를 위한 상생 프로모션을 꾸준히 이어가겠다"고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]