[SW포토]사원증 받은 박철우 감독

남자프로배구 우리카드 박철우 신임 감독(가운데)이 16일 서울 중구 프레스센터에서 열린 '우리카드 배구단 박철우 감독 취임 기자회견'에서 신분증을 받고 포즈를 취하고 있다. (왼쪽부터) 이인복 단장, 박철우 감독, 진성원 구단주 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com
김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com
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입력 : 2026-04-16 10:59:45 수정 : 2026-04-16 10:59:45
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남자프로배구 우리카드 박철우 신임 감독(가운데)이 16일 서울 중구 프레스센터에서 열린 '우리카드 배구단 박철우 감독 취임 기자회견'에서 신분증을 받고 포즈를 취하고 있다. (왼쪽부터) 이인복 단장, 박철우 감독, 진성원 구단주 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com
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