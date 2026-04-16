이수연, K-컬처 스타상 수상…차세대 트로트 주목

가수 이수연. 토탈셋 제공

토탈셋 소속 가수 이수연이 K-트로트의 글로벌 확장을 이끌 기대주로 인정받았다.

이수연은 지난 15일 서울 마포구 호텔나루 서울 엠갤러리에서 열린 ‘2026 케이블TV방송대상’에 참석해 K-컬처 스타상을 수상했다.

해당 상은 한국 문화의 위상을 높이고 세계 시장 진출에 기여한 인물에게 수여되는 것으로, 이수연은 최근 ‘현역가왕3’(MBN)를 통해 뛰어난 가창력과 무대 장악력을 보여 수상자로 선정됐다. 최종 톱3에 이름을 올리며 실력과 매력을 인정받았다.

이날 시상식에서는 수상과 함께 이수연의 축하 공연도 펼쳐져 현장 분위기를 끌어올렸다. 김다현의 ‘칭찬 고래’를 열창한 그는 맑은 음색과 감성적인 표현력, 안정된 무대 매너로 관객들의 호응을 이끌어냈다. 어린 나이에도 불구하고 완성도 높은 퍼포먼스를 선보이며 차세대 트로트 스타로서의 가능성을 입증했다.

이수연은 소속사를 통해 “뜻깊은 상을 받게 돼 영광스럽고 감사하다”며 “앞으로 더 열심히 활동해 트로트를 세계에 알리는 데 보탬이 되고 싶다”고 소감을 밝혔다.

이수연은 ‘2026 한일가왕전’ 등 다양한 방송과 공연을 통해 활동을 이어갈 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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