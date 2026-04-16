추억 소환 나선 ‘아이모’…20주년 팝업 전시 개최

아이모 20주년 팝업 전시 개최 이미지. 컴투스 제공

모바일 MMORPG 아이모가 오프라인 팝업 전시로 이용자들과 추억을 공유한다.

컴투스는 ‘아이모’의 서비스 20주년을 기념해 팝업 전시회 ‘아이모 시네마’를 내달 16∼17일 서울 성수동 비컨 스튜디오에서 개최한다고 16일 밝혔다.

이번 전시는 지난 20년간 게임과 함께해 온 이용자들의 추억을 시네마 콘셉트로 풀어낸 오프라인 행사다. 이용자와의 교감을 강화하고, 오랜 성원에 대한 감사의 의미를 담았다.

사전 예약은 지난 14일 시작됐으며, 접수 2시간 만에 전 회차가 매진될 정도로 높은 관심을 받았다. 1차 예약자에게는 방문 시 한정판 아이템으로 구성된 20주년 스페셜 굿즈 패키지가 제공된다. 추가로 참여를 원하는 이용자를 위해 별도의 현장 대기 없이 입장할 수 있는 네이버 일반 방문 예약도 진행 중이다.

전시 공간은 아이모의 역사와 변화를 한눈에 볼 수 있도록 구성된다. 대형 LED 화면을 통해 20주년 기념 영상을 상영하고, 피처폰 시절부터 현재까지의 주요 장면을 영상과 이미지로 소개한다. 이와 함께 이용자가 직접 메시지를 남겨 픽셀 캐릭터를 완성하는 참여형 콘텐츠와 포토존, 캡슐 뽑기 이벤트 등 다양한 체험 요소도 마련된다.

특히 행사 첫날엔 개발진과 이용자가 함께하는 아이모 시네마 라이브가 열린다. 사전 신청자 가운데 추첨으로 선정된 20명이 참여해 게임의 지난 20년을 돌아보고, 향후 업데이트 방향과 서비스 계획에 대한 이야기를 나눌 예정이다.

아이모는 2006년 출시된 국내 최초의 모바일 MMORPG로, 픽셀 아트 기반의 감성과 이용자 간 협동 플레이를 특징으로 꾸준한 인기를 이어왔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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