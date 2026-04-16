“무지하게 재미나죠?” 김고은, ‘윰세3’ 호평에 직접 등판…티빙 “3·4화는 더 대박”

김고은이 유미의 세포들 시즌3 촬영 중 찍은 사진과 영상을 공개했다. 출처=김고은 인스타그램

배우 김고은이 ‘유미의 세포들 시즌3’ 촬영 현장을 직접 공개하며 팬들과 소통에 나섰다.

지난 15일 김고은은 자신의 SNS 계정을 통해 “무지하게 재미나죠~? 다음 주에도 함께해요”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 지난 13일 첫 공개된 티빙 오리지널 드라마 ‘유미의 세포들 시즌3’ 1, 2화 촬영 당시의 생생한 모습이 담겼다.

사진 속 김고은은 극 중 캐릭터인 유미의 모습은 물론, 촬영 쉬는 시간 틈틈이 포착된 본연의 밝은 에너지를 발산하며 눈길을 끌었다. 드라마 속 장면을 연상시키는 배경과 배우의 자연스러운 매력이 어우러진 비하인드 컷들은 시청자들로 하여금 작품에 대한 몰입도를 한층 높이고 있다.

해당 게시물에 티빙 공식 계정 또한 “3, 4화 기대하셔도 좋아요♥”라는 댓글을 남기며 차주 에피소드에 대한 기대감을 고조시켰다.

누리꾼들은 “1, 2회 너무 재밌어서 무한 반복 중이다”, “인생 드라마인데 시즌3까지 이끌어줘서 고맙다”, “기다린 보람이 있는 퀄리티” 등의 뜨거운 반응을 보이며 응원을 이어가고 있다.

‘유미의 세포들 시즌3’은 스타 작가로 거듭난 유미의 무미건조한 일상에 신입 PD 신순록(김재원 분)이 등장하며 벌어지는 이야기를 그린다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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