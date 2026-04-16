11주년 맞은 컴프야2026, 대규모 보상 이벤트 실시

컴프야2026 11주년 이벤트 이미지. 컴투스 제공

컴투스가 컴프야2026 출시 11주년을 맞아 대규모 보상 이벤트로 이용자 잡기에 나선다.

컴투스(대표 남재관)는 ‘컴투스프로야구2026(컴프야2026)’의 출시 11주년을 기념해 이용자 대상 특별 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

컴프야2026은 2015년 3D 버전 출시 이후 꾸준한 인기를 이어오며 국내 대표 모바일 야구 게임으로 자리 잡았다. 이번 이벤트는 그간의 성원에 대한 감사 의미를 담아 최고 등급 선수 영입 기회를 포함한 다양한 보상을 제공하는 것이 특징이다.

우선 오는 12월 31일까지 접속하는 모든 이용자에게 11주년 꾸러미가 지급된다. 첫 번째 꾸러미에서는 최고 등급 선수 획득이 가능한 레전드 스카우트권을 받을 수 있으며, 개봉 후 14일이 지나면 구단 선택 에픽 선수팩이 포함된 두 번째 꾸러미가 추가로 열린다. 이를 통해 이용자는 응원 구단의 주요 선수를 확보할 수 있다.

이용자가 직접 보상을 선택할 수 있는 11주년 선물상자 만들기 이벤트도 마련됐다. 미션을 수행해 상자 단계를 높이면 플래티넘 고유능력 확정권, 구단·연도 선택 플래티넘팩, 구단 선택 시그니처 선수팩 등 기존 유료 아이템을 포함한 다양한 보상을 선택해 획득할 수 있다.

이와 함께 11주년 알파벳볼 이벤트도 진행된다. 매일 미션을 수행해 총 31개의 알파벳볼을 완성하면 선수 등급을 한 단계 올려주는 등급 상승권이 지급된다. 해당 아이템은 전력 강화에 직접적인 영향을 주는 만큼 이용자들 사이에서 활용도가 높은 보상으로 꼽힌다. 이 밖에도 고급 고유능력 변경권, 에픽 선수팩 등 구단 운영에 도움을 주는 아이템도 준비됐다.

또한 게임 내 재화를 지급하는 11주년 블랙스타 적금 이벤트도 동시에 운영된다. 이용자는 출석만으로 최대 10만 개의 블랙스타를 획득할 수 있으며, 해당 재화는 게임 내 패키지 구매 시 현금처럼 사용할 수 있다.

컴투스는 이번 11주년 기념 이벤트를 통해 장기간 게임을 즐겨온 이용자들에게 감사의 뜻을 전하고, 다양한 혜택을 통해 컴프야2026의 재미를 한층 강화할 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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