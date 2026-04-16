앤더블, 고퀄 웹예능까지…데뷔 앞서 콘텐츠 물량공세

신인그룹 앤더블 자체 콘텐츠 ‘아덴벨:앤더블’ 영상 캡처

다음달 26일 데뷔를 앞둔 신인 그룹 앤더블(AND2BLE)이 고품격 자체 콘텐츠로 인지도 강화에 나섰다.

앤더블은 지난 15일 공식 유튜브 채널을 통해 자체 콘텐츠 '아덴벨:앤더블(ADENBEL:AND2BLE)' 두 번째 에피소드를 공개했다.

'아덴벨:앤더블'은 스토리와 미션이 결합된 앤더블표 추리 웹 예능이다. 마을 전역을 무대로 본격 추리 레이스를 펼치며 멤버들이 직접 식당, 경찰서, 감옥 등 다양한 공간에 촘촘하게 설계된 단서를 쫓는 전개다.

신인그룹 앤더블 자체 콘텐츠 ‘아덴벨:앤더블’ 영상 캡처

앤더블은 날카로운 관찰력과 순발력을 바탕으로 미션을 빠르게 풀어나갔다. 메뉴판 글자 조합을 통해 단숨에 힌트 위치를 파악하는 것은 물론, 미리 준비한 펜으로 단서를 기록하는 등 철저한 준비성까지 갖추며 추리력을 펼쳐나갔다.

예능감도 동시에 잡았다. 멤버들은 식당 사장님의 시선을 분산시키기 위해 각개전투식 상황극을 전개하며 쉴 틈 없는 웃음 사냥에 나섰다. 특히, 유승언과 한유진이 경찰에 체포되는 위기 상황 속에 장하오와 리키는 “친구가 아니다”라며 관계를 부인해 웃음을 자아냈다.

마을의 거대한 음모에도 불구하고 앤더블은 거침없는 활약해 탈출의 열쇠인 5개의 목걸이를 모두 찾는 데 성공했다. 멤버들이 마을 곳곳을 누비며 찾아낸 비밀번호 '0526'은 앤더블의 데뷔일이었다.

이같이 탄탄한 스토리텔링과 몰입도 높은 전개가 돋보이는 자체 콘텐츠를 선보이며 데뷔 열기를 달구고 있다. 데뷔에 앞서 앤더블은 공식 SNS 계정 오픈과 함께 데뷔 여정을 담은 프롤로그, 자체 콘텐츠 등 콘텐츠를 중심으로 글로벌 팬심을 저격하고 있다.

한편, 앤더블은 그룹 제로베이스원과 이븐으로 활동하던 멤버들이 재구성돼 탄생한 팀이다. 장하오, 리키, 김규빈, 한유진, 유승언 5인조로 구성된 팀으로 팀명 앤더블은 앤드(AND)와 더블(DOUBLE)의 합성어로, 멤버들의 다채로운 내면을 중첩해 ‘나다움’을 확장하겠다는 의지가 담겨있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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