“중동 사태 무서워” 신지♥문원, 5월 결혼 앞두고 신혼여행 ‘전격 취소’

신지와 문원이 신혼여행을 포기한 이유를 밝히고 있다. 출처=유튜브 채널 ‘어떠신지’ 영상 캡처

오는 5월 결혼을 앞둔 방송인 신지와 연인 문원이 불안정한 중동 정세로 인해 신혼여행 일정을 전격 취소했다.

지난 15일 유튜브 채널 ‘어떠신지?!’에는 ‘지금 가기 딱 좋은 한남동 데이트 코스 추천’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상에서 신지는 결혼식을 불과 한 달 앞둔 시점에 신혼여행을 가지 않기로 최종 결정했다는 소식을 전했다.

신지는 여행 포기의 결정적인 이유로 중동 지역의 긴장 상황을 꼽았다. 그는 “당초 신혼여행의 경유지가 두바이였는데, 중동 사태가 장기화되고 있다”며 “처음에 세웠던 계획들이 어긋나기도 했고, 상황이 안정됐을 때 원래 원했던 코스로 제대로 다녀오는 것이 좋겠다고 판단했다”고 설명했다.

신지와 문원은 취소 결정을 내리기까지 약 한 달간 깊은 고민을 거듭했다. 예비 신랑 문원은 “신혼여행 문제로 스트레스를 많이 받아 살이 홀쭉하게 빠졌을 정도”라고 전해 그간의 마음고생을 짐작케 했다.

신지와 문원은 오는 5월2일 백년가약을 맺는다. 두 사람은 지난해 열애 사실을 공식 인정한 이후 이미 웨딩 촬영을 마쳤으며 현재 신혼집에서 미리 살림을 합쳐 생활 중인 것으로 알려져 많은 팬의 축하를 받고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]