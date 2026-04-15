[오늘의 연예 Pick] 안효섭 “사자보이즈에서 탈퇴한 적 없다, 그냥 죽은 것” → 김도연, 영화 ‘도라’ 주연 캐스팅 + 세계 최고 영화제 ‘칸’ 초청 확정 → 마사야, 오디션부터 공연·버스킹까지 영향력 확장 → 강동원·엄태구·박지현 뭉친 혼성그룹, 공식 SNS·나무위키 오픈…‘와일드 씽’ 벌써 과몰입 유발 → 문채원, 6월 비공개 결혼 “소중한 인연 만나”

배우 안효섭. 김두홍 기자

세계비즈앤스포츠월드에서 하루의 주요 연예계 뉴스를 모아 제공합니다. 한눈에 보는 [오늘의 연예 Pick]

◆안효섭 “사자보이즈에서 탈퇴한 적 없다, 그냥 죽은 것”

배우 안효섭이 사자보이즈에서 시골 청년 농부로 돌아온 소감을 전했다.

안효섭은 15일 서울 목동 SBS에서 드라마 ‘오늘도 매진했습니다(오매진)’ 제작발표회에 참석했다.

오늘도 매진했습니다는 완벽주의 농부 매튜 리(aka 메추리)와 완판주의 쇼호스트 담예진이 밤낮없이 얽히며 펼쳐지는 ‘현생 매진러’들의 설렘 직배송 제철 로맨스다.

안효섭은 극 중 청년 농부 매튜 리를 연기한다. 흰꽃누리버섯을 전세계에서 유일하게 재배 중인 매튜 리는 청년 농부 이외에도 자연주의 원료사 대표와 화장품 개발 연구원으로도 활동한다.

그동안 ‘낭만닥터 김사부’ 시리즈를 비롯해 ‘서른이지만 열일곱입니다’, ‘홍천기’, ‘사내맞선’ 등으로 연달아 대박을 터트리며 SBS의 아들로 자리매김한 만큼 이번 작품을 통해 또 한 번 흥행 드라마를 만들어낼지 관심이 모인다.

그는 “SBS 아들이라는 표현이 매번 부끄럽다. 좋은 대본을 읽고 보면 항상 SBS였다. 합을 많이 맞추기도 했고, 이번에 고향에 돌아온 느낌을 받았다”고 소감을 전했다. 이어 “기존의 행보가 도움이 된다면 감사할 것 같다”고 덧붙였다.

특히 안효섭은 최근 아카데미 2관왕을 수상한 넷플릭스 케이팝 데몬 헌터스로 전 세계 팬들의 마음을 저격하며 글로벌 스타로 떠오른 만큼 이번 작품에서 보여줄 새로운 매력에 기대가 높다.

케데헌 사자보이즈에서 탈퇴하고 매튜 리로 환생한 것이냐는 질문에 그는 “사자보이즈를 탈퇴한 적이 없다. 그냥 죽은 것”이라고 직설적으로 말해 웃음을 자아냈다.

그는 “오매진 촬영 전에 케데헌 녹음을 다 했었다. 오매진을 준비할 여유가 있었다. 그동안 진지하고 감정 소모가 많은 작품들을 했기도 했고, 인생의 방향성에 대해 고민이 많던 찰나에 오매진 대본을 보게 됐다. 처음 대본을 받고 3부까지 읽었는데 힐링이 많이 됐다. 대단한 사건이 있지 않지만 하루하루 살아가는 우리의 모습이 담겨 있어 와닿았다”며 케데헌 후 곧바로 오매진에 합류하게 된 계기를 밝혔다.

그러면서 “‘오늘도 매진했습니다’라는 제목을 들을면 열심히 살자는 의미로 들릴 수 있는데, 역설적으로 ‘꼭 그렇지 않아도 된다’는 걸 말하는 작품”이라며 “세계 어디에서나 오늘 하루를 열심히 살아가는 분들이 계시는데, 그분들에게 ‘오늘은 좀 대충 살아도 된다’는 그런 메시지를 전하고 싶다”고 전했다.

판타지오 제공

◆ 김도연, 영화 ‘도라’ 주연 캐스팅 + 세계 최고 영화제 ‘칸’ 초청 확정

김도연(소속 판타지오)이 영화 ‘도라’로 칸 영화제에 공식 초청되어 차세대 충무로 주자로서의 입지를 공고히 다질 전망이다.

김도연이 주연으로 캐스팅된 ‘도라’는 몸과 마음에 상처를 입은 두 인물이 복잡한 감정의 소용돌이에 휘말리는 과정을 정주리 감독 특유의 섬세한 연출로 담아낸 작품이다. 특히 김도연과 일본 배우 안도 사쿠라의 신선한 만남은 모두의 기대를 모으고 있다.

영화 ‘도라’는 지난 14일 발표된 제79회 칸 영화제 감독주간 부문에 공식 초청되었다. ‘도라’로 생애 첫 칸 참석을 확정 지은 김도연은 이를 기점으로 글로벌 활동 영역을 확장해 나갈 예정이다.

김도연은 그간 흔들림 없는 발성과 탄탄한 기본기, 극의 몰입도를 극대화하는 섬세한 표현력으로 매 작품 대중의 시선을 사로잡아 왔다. 김도연의 이번 칸 입성은 국내에서 차근차근 필모그래피를 쌓아온 그가 글로벌 무대로 발돋움하는 중요한 발판이 될 것으로 기대된다.

특히 김도연은 지난해 영화 ‘아메바 소녀들과 학교괴담: 개교기념일’을 통해 제46회 청룡영화상 신인여우상을 수상하며 충무로의 블루칩이자 차세대 배우로 입지를 굳힌 바 있다. 그런 그가 세계 최고 권위의 칸 영화제 초청이라는 값진 결실을 본 만큼, 월드 프리미어로 베일을 벗을 ‘도라’ 속 활약에 업계의 이목이 집중되고 있다.

스크린과 TV, 연극 무대를 넘나들며 자신만의 길을 개척해 온 김도연. 글로벌 무대 진출을 앞둔 그가 이번 ‘도라’를 통해 어떻게 자신의 독보적인 존재감을 관객들에게 각인시킬지 귀추가 주목된다.

사진=마사야

◆ 마사야, 오디션부터 공연·버스킹까지 영향력 확장

MBN 오디션 프로그램을 계기로 한일 양국에서 주목받은 일본인 아티스트 마사야가 서울에서의 연이은 활동을 통해 실력과 존재감을 다시 한번 드러냈다고 15일 밝혔다.

2025년 방영된 MBN과 일본 BS닛테레 공동 제작 프로그램 ‘현역가왕 재팬’에서 마사야는 예선 단계부터 안정적인 무대로 심사위원과 시청자의 호평을 받았다.

결승에서는 일본 밴드 노벨브라이트의 보컬 다케나카 유다이와 경쟁 끝에 준우승을 기록했으며, 해당 무대는 방송 이후 한국에서도 빠르게 확산되며 인지도를 높이는 계기가 됐다.

이 같은 평가의 배경에는 탄탄한 보컬 역량이 있다. 3옥타브에 이르는 넓은 음역과 부드럽게 이어지는 음색은 음악 관계자들로부터 꾸준한 호평을 받고 있다. 실제로 공식 유튜브 채널에 공개된 영상이 연이어 100만 조회수를 넘어서고, ‘아이돌챔프’ 투표에서 1위를 기록하는 등 대중적 관심도 확인되고 있다.

활동 영역도 확장되고 있다. 마사야는 글로벌 패션 브랜드 MCM 프로젝트에 참여하며 음악을 넘어 스타일 측면에서도 존재감을 드러내고 있으며, 이는 특히 젊은 층의 관심으로 이어지고 있다.

4월 11일 열린 ‘2026 AGE·M&R 콘서트 인 서울’은 티켓 오픈 직후 예매가 몰리며 높은 관심을 입증했다. 공연에서는 안정적인 라이브와 표현력을 바탕으로 관객을 사로잡으며 아티스트로서의 역량을 다시 한번 각인시켰다.

이 분위기는 다음 날 도심으로 이어졌다. 12일 청계광장에서 진행된 버스킹에는 전날 발표에도 불구하고 많은 시민이 모였고, 공연이 시작되자 현장은 빠르게 열기를 띠었다. 관객들은 박수와 촬영으로 자연스럽게 참여하며 음악을 함께 즐기는 모습을 보였다.

특히 한국 곡이 이어지는 순간 관객들의 떼창이 형성되며 현장의 분위기는 한층 고조됐다. 아티스트와 관객이 함께 호흡하는 장면이 만들어지며 강한 몰입감이 형성됐고, 이는 단순한 공연을 넘어서는 경험으로 이어졌다. 일본인 아티스트가 한국의 공공 공간에서 이처럼 많은 시민과 직접 소통하며 음악을 나눈 이번 버스킹은, 민간 차원의 한일 문화 교류를 상징적으로 보여주는 사례로 평가된다.

오디션 프로그램을 출발점으로 공연과 거리 무대까지 활동을 확장하고 있는 마사야. 음악을 통해 공감을 만들어가는 그의 행보에 관심이 이어질 전망이다.

영화 ‘와일드 씽’ 속 혼성그룹 트라이앵글 나무위키 페이지.

◆ 강동원·엄태구·박지현 뭉친 혼성그룹, 공식 SNS·나무위키 오픈…‘와일드 씽’ 벌써 과몰입 유발

배우 강동원·엄태구·박지현 등이 뭉친 영화 ‘와일드 씽’이 심상치 않은 기세로 예비 관객의 반응을 끌어모으고 있다.

오는 6월 3일 개봉을 앞두고 있는 ‘와일드 씽’은 최근 극 중 혼성 댄스 그룹 트라이앵글의 공식 SNS 계정과 나무위키 페이지를 동시에 오픈했다. 영화는 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화다.

앞서 공개된 콘텐츠를 통해 트라이앵글의 댄스머신 현우(강동원), 폭풍래퍼 상구(엄태구), 절대매력 도미(박지현)까지 세 배우의 파격적인 모습이 베일을 벗었다. 장르불문 독보적인 매력을 선보이는 배우 강동원이 팀의 리더 현우, 매 작품 강렬한 존재감을 드러내는 엄태구가 팀의 막내 상구, 영화와 시리즈를 넘나들며 맹활약 중인 대세 배우 박지현이 팀의 센터 도미로 뭉쳐 싹쓰리, 올데이 프로젝트를 잇는 올여름 역대급 혼성 댄스 그룹의 탄생을 알렸다. 아울러 레전드 캐릭터 제조기 오정세가 고막 남친 성곤 역을 맡아 발군의 코미디 연기로 극에 활력을 불어넣는다.

트라이앵글의 데뷔곡 ‘Love is(러브 이즈)’의 일부가 선공개되며 실제 가수 못지않은 비주얼과 완성도로 커뮤니티와 SNS에서 뜨거운 화제를 모았다. 여기에 더해 트라이앵글 공식 SNS 계정과 나무위키 페이지가 오픈하며 예비 관객의 과몰입을 유발하고 있다. 누리꾼은 “AI인가요? 믿을 수가 없네”, “이조합 꿀조합”, “벌써부터 웃기다” 등 높은 기대감을 드러내며 실제 팬클럽을 방불케 하는 반응을 쏟아내고 있다.

블리츠웨이엔터테인먼트

◆ 문채원, 6월 비공개 결혼 “소중한 인연 만나”

배우 문채원이 오는 6월 결혼식을 올린다.

소속사 블리츠웨이엔터테인먼트는 15일 “문채원씨가 소중한 인연을 만나 오는 6월 결혼을 앞두고 있다”고 밝혔다. 이어 “문채원씨의 새로운 출발에 따뜻한 축복을 보내주시면 감사하겠다”고 전했다.

문채원의 예비 신랑은 비연예인으로, 결혼식은 가족과 가까운 친지들을 초대해 비공개로 진행할 예정이다.

1986년생인 문채원은 2007년 SBS 시트콤 ‘달려라! 고등어’로 데뷔했다. 이후 드라마 ‘바람의 화원’, ‘찬란한 유산’, ‘공주의 남자’, 영화 ‘최종병기 활’, ‘명당’, ‘하트맨’ 등에 출연했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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