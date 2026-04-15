금호타이어, 봄시즌 맞이 온·오프라인 연계 서비스

금호타이어가 봄철 타이어 교체 수요에 맞춰 온·오프라인 연계 서비스를 강화한다. 기존 ‘타이어프로 온라인몰’을 리뉴얼하고 신규 멤버십 기반 O2O 서비스인 ‘타이어프로 플러스(TIREPRO+)’를 선보이며 판매부터 장착, 사후관리까지 아우르는 통합 플랫폼 구축에 나섰다.

타이어프로 플러스는 온라인에서 제품을 고른 뒤 오프라인 매장에서 장착과 관리 서비스를 이어서 받을 수 있도록 설계된 서비스다. 금호타이어는 전국 타이어프로 유통망과 온라인 플랫폼을 연결해 고객 접근성과 편의성을 높이는 데 초점을 맞췄다. 고객은 제품 선택 이후 연계 매장에서 장착 일정을 잡고 이후 점검과 관리 서비스까지 받을 수 있다.

편의 서비스도 확대했다. 당일 장착과 휴일 장착, 타이어 보관, 교체 대행 등 소비자 수요가 높은 항목을 서비스에 포함했다. 차량 관리 시간을 따로 내기 어려운 고객층을 겨냥해 구매 이후 단계에서의 불편을 줄이겠다는 취지다. 단순히 타이어를 판매하는 데 그치지 않고 실제 장착과 유지관리 과정까지 묶어 서비스 경쟁력을 높이려는 시도로 해석된다.

구매 이후 혜택도 강화했다. 상시 5% 할인과 함께 타이어 공기압, 마모도 점검 등을 포함한 ‘6대 무상 점검’ 서비스를 제공한다. 디지털 워런티 시스템도 도입해 구매 이력과 사후관리 정보를 보다 체계적으로 관리할 수 있도록 했다. 가격 할인에 더해 유지관리 지원을 결합함으로써 재구매와 고객 충성도를 함께 끌어올리겠다는 전략이다.

금호타이어는 이번 서비스 출시를 계기로 전국 타이어프로 매장과 온라인 채널의 연결성을 높이고 고객 접점을 넓힐 계획이다. 각 매장별 특화 서비스를 운영해 차별화된 고객 경험을 제공하고, 축적되는 데이터를 바탕으로 맞춤형 서비스 역량도 강화한다는 방침이다. 유통망을 단순 판매 거점이 아니라 플랫폼 기반 서비스 채널로 전환하려는 흐름이 읽힌다.

출시를 기념한 프로모션도 마련했다. 금호타이어는 이날부터 5월 14일까지 론칭 이벤트를 진행한다. 신규 가입 고객 할인, 추천인 기반 추가 혜택, 한정 특가 행사, 구매 및 리뷰 참여 고객 대상 리워드 등을 통해 초기 고객 유입과 구매 전환을 확대할 계획이다. 구체적인 서비스 제공 매장과 세부 내용은 타이어프로 온라인몰 홈페이지와 앱, 고객센터에서 확인할 수 있다.

금호타이어는 최근 타이어 렌털 프로그램인 ‘또로로로 구독서비스’도 선보이며 플랫폼 기반 서비스 확장에 나서고 있다. 해당 서비스는 월 단위 비용으로 타이어 장착과 정기 점검을 받을 수 있는 프로그램이다. 타이어 4본 관리, 위치 교환, 휠 얼라인먼트 등 프리미엄 관리 서비스를 포함해 일회성 구매보다 지속적 관리 수요에 대응하는 구조다. 타이어 시장이 제품 판매 중심에서 관리 서비스 중심으로 이동하는 흐름에 맞춘 대응으로 볼 수 있다.

금호타이어는 온라인몰 리뉴얼과 멤버십 서비스 도입, 구독형 프로그램 확대를 통해 판매 채널과 관리 서비스를 하나의 플랫폼으로 묶는 전략을 본격화하고 있다. 업계에서는 타이어 유통이 가격 경쟁만으로는 차별화가 어려워진 만큼 장착 편의성과 사후관리, 구독형 서비스 등을 결합한 플랫폼 경쟁이 한층 강화될 것으로 보고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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