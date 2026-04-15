‘음악의 힘 통했다’…키스오브라이프, 빌보드·아이튠즈 상위권 안착

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 신보 'Who is she'가 전 세계 음악 팬들의 귀를 사로잡고 있다.

지난 6일 발매된 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 두 번째 싱글 'Who is she'가 미국 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트에 6위로 진입했다. 이어 아이튠즈 톱 송 차트에서도 태국, 홍콩, 핀란드, 베트남, 대만, 마카오 등 다수 국가 차트 상위권에 이름을 올렸고 애플뮤직과 스포티파이, 디저 등 글로벌 스트리밍 차트에서도 순위권에 안착하며 고른 활약을 보이고 있다.

또한 국내 차트에서는 벅스 실시간 차트 3위를 비롯해 멜론 HOT 100(100일 기준) 33위, HOT 100(30일 기준) 24위 등 꾸준히 순위를 끌어올리고 있다.

신곡 'Who is she'는 2000년대 댄스 팝 장르를 KISS OF LIFE(키스오브라이프)만의 감성으로 재해석한 곡으로 당시의 향수를 자극하는 바이브에 현대적인 세련미를 더해 "키오프만이 소화할 수 있는 독보적인 음악"이라는 평가를 받고 있다.

한편 유니크한 음악성을 바탕으로 독보적인 라이브 실력과 화려한 퍼포먼스로 무장한 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 음악방송 및 공연, 다양한 콘텐츠를 통해 팬들과의 만남을 이어갈 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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