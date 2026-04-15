슈주 동해, 첫 정규 타이틀 ‘해 떴네’ 베일 벗었다

그룹 슈퍼주니어(SUPER JUNIOR) 동해(DONGHAE)가 컴백 카운트다운에 돌입했다.

동해는 15일 공식 SNS 채널을 통해 첫 번째 정규앨범 ‘ALIVE(얼라이브)’의 타이틀곡 ‘해 떴네’의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.

공개된 영상은 화려하게 번지는 무지갯빛 조명과 동해의 감각적인 비주얼이 어우러지며 색다른 분위기를 자아냈다. 영상 속 동해는 붉은 조명 아래서 묘한 분위기를 풍기는가 하면, 눈이 부실 정도로 환한 빛을 배경으로 정면을 응시하며 독보적인 아우라를 뽐냈다.

빈티지한 공간 속 흘러나오는 그루비한 비트가 신곡에 대한 궁금증을 자극한 데 이어 영상 말미 강렬하게 박히는 ‘해 떴네’라는 타이포그래피는 이번 곡의 존재감을 확실히 각인시키며 역대급 뮤직비디오의 탄생을 예고했다.

특히 이번 타이틀곡 ‘해 떴네’는 동해의 첫 정규 앨범 ‘ALIVE’의 정체성을 가장 잘 보여주는 곡이다. 자신의 이름이 가진 상징성과 떠오르는 태양의 이미지를 연결해, 멈추지 않고 나아가는 에너지와 살아있음을 힘 있게 전한다.

이번 신보에는 ‘해 떴네’와 선공개 이후 화제를 모은 ‘Good Day(굿 데이) (Feat. 박재범, 1iL)’를 포함해 총 13곡이 수록됐다. 동해는 수록곡 대다수의 작사, 작곡에 참여하며 21년 음악 내공을 집대성한 만큼, 장르를 넘나드는 폭넓은 음악 스펙트럼을 선보일 전망이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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