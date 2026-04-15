‘기쁜 우리 좋은 날’ 엄현경, 서동규와 불꽃 튀는 설전…윤종훈 프로도청러 등극

엄현경이 파란만장한 인턴 생활을 본격적으로 시작한다.

오늘(15일) 저녁 방송 예정인 KBS 1TV 일일드라마 ‘기쁜 우리 좋은 날’(연출 이재상 / 극본 남선혜 / 제작 몬스터유니온, 세이온미디어, 콘텐츠지) 13회에서는 조은애(엄현경 분)가 강수토건 인턴으로 첫 출근하며 예측불허의 상황들을 마주한다.

지난 방송에서 조은애는 법적 처벌을 받는 대신 강수토건 인턴 입사를 제안하는 고결(윤종훈 분)과 부딪혔다. 그녀는 ‘럭키조이테크’ 인수계약서에서 ‘조이’를 제외한 항목은 귀속 대상이 아니라는 결정적 허점을 찾아냈고, 그 길로 강수토건 입사를 결심했다. ‘조이’를 되찾기 위한 조은애의 행보가 본격화되면서 보는 이들의 도파민을 상승시킬 전개에 기대가 모였다.

오늘(15일) 방송을 앞두고 공개된 스틸컷에서 조은애는 ‘럭키조이테크’ 공동대표였던 한지훈(서동규 분)과 마주하며 불꽃 튀는 설전을 벌인다. 그녀는 한지훈이 회사를 팔아넘겼다는 사실을 고발하겠다며 팽팽한 긴장감을 자아내고, 때마침 고결이 본의 아니게 이 대화를 듣게 된다는데. 과연 고결과 조은애 앞에 어떤 회사 생활이 기다리고 있을지 궁금증이 증폭된다.

그런가 하면 서승리(윤다영 분)와 조은애의 식사 자리도 눈길을 끈다. 서승리는 첫 출근한 조은애에게 선물을 건네며 선배로서 따뜻한 배려를 아끼지 않는 모습이다. 서승리가 건넨 뜻밖의 진심과 함께 본격적인 위장취업에 돌입한 조은애의 회사 생활이 앞으로 어떤 전개를 맞이할지 본방송에 시선이 쏠린다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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