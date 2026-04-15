구자성, 비주얼+능력 갖춘 심쿵 유발자…숏드라마 ‘엉큼한 맞선’서 존재감

배우 구자성이 숏드라마 ‘엉큼한 맞선’에서 독보적인 존재감을 각인시키고 있다.

구자성은 지난 9일(목) 숏드라마 전문 플랫폼 레진스낵을 통해 베일을 벗은 ‘엉큼한 맞선’에서 비주얼과 능력을 모두 갖춘 최고의 외과 서전 차강준 역으로 팬들을 만나고 있다.

그가 열연을 펼친 ‘엉큼한 맞선’은 동명의 웹소설을 원작으로 한 작품으로 한국대 병원 인턴 ‘김나은’(여름 분)과 까칠한 성격으로 유명한 전설의 외과의사 차강준이 맞선 자리에서 만나며 시작되는 로맨스 드라마다. ‘엉큼한 맞선’은 오픈 첫 주 만에 인기 순위 2위에 등극하며 화제를 모으고 있다.

극 중 구자성은 모두에게 차가운 태도로 일관하지만, 자신의 마음을 사로잡은 인턴 김나은에게만큼은 무장해제되는 차강준 캐릭터를 완벽히 구현해 냈다. 그는 오랫동안 품어온 김나은을 향한 연심을 드러내며 거침없이 직진하는가 하면, 차강준만의 방식으로 위험에 빠진 나은을 구출해 보는 이들을 설레게 했다.

또한 구자성은 사랑하는 여자를 향한 순애보는 물론이고, 차강준이 지닌 내면의 상처까지 묵직하게 표현하며 서사의 깊이를 더했다. 구자성은 예측 불허의 전개 속에서 카리스마와 스윗함을 오가는 눈빛, 깊은 감정이 담긴 입체적인 연기로 극의 중심을 지키며 ‘엉큼한 맞선’의 흥행을 견인했다.

구자성의 압도적인 비주얼도 ‘엉큼한 맞선’의 상승세에 힘을 보탰다. 그는 의사 가운과 수술복은 물론, 수트까지 찰떡 소화하면서 완벽한 피지컬을 자랑했다. 이는 캐릭터의 절제된 섹시미를 극대화하는 동시에 시청자들이 눈을 뗄 수 없게 만드는 치명적인 매력 포인트로 자리 잡았다.

그간 구자성은 드라마 ‘모텔 캘리포니아’, ‘스폰서’, ‘우리 사랑했을까’ 등 굵직한 작품을 통해 탄탄한 필모그래피를 쌓아왔다. 이번 ‘엉큼한 맞선’을 통해 연기 영역을 확장한 그가 차기작에서는 어떤 매력으로 대중들을 찾아올지 기대가 모인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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