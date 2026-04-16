듀오, ‘대한민국 대표브랜드 대상’서 결혼정보서비스 부문 17년 연속 대상

사진=듀오

결혼정보회사 듀오(대표이사 박수경)가 ‘2026 대한민국 대표브랜드 대상’에서 결혼정보서비스 부문 대상을 수상하며 17년 연속 수상 기록을 이어갔다고 16일 밝혔다.

듀오에 따르면 이번 행사는 지난 14일 서울 신라호텔에서 개최됐으며 iMBC와 동아닷컴, 한경닷컴 등 주요 언론사가 공동으로 주관했다. 듀오는 소비자 참여형 평가에서 높은 점수를 기록하며 해당 부문 1위에 올랐다.

‘대한민국 대표브랜드 대상’은 온라인 설문조사를 통해 소비자가 직접 브랜드를 평가하는 방식으로 진행되며 올해로 21회를 맞았다. 평가는 브랜드 인지도와 서비스 품질, 차별성, 신뢰도 등 7개 항목을 반영한 MBI 지수를 기준으로 이뤄진다.

듀오는 1995년 설립 이후 결혼정보서비스 분야에서 장기간 사업을 이어오며 관련 데이터를 축적해왔다. 이를 바탕으로 매칭 시스템과 맞춤형 상담 서비스를 운영해 왔으며 이러한 점이 소비자 선택에 영향을 미친 것으로 분석된다고 업체 측은 전했다.

또한 2024년에는 5만 명의 결혼 성사를 기록하며 사업 성과를 이어가고 있다.

듀오 관계자는 “그동안 축적된 운영 경험과 데이터가 결과로 이어진 것으로 보고 있다”며 “앞으로도 서비스 품질 개선과 고객 경험 향상에 지속적으로 힘쓸 계획”이라고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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