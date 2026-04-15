배우 안효섭, 채원빈, 김범(왼쪽부터)이 포즈를 취하고 있다. 김두홍 기자

안효섭, 채원빈, 김범이 그릴 힐링 로맨스 드라마가 펼쳐진다.

15일 서울 목동 SBS에서는 드라마 '오늘도 매진했습니다(오매진)' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 안종연 감독, 배우 안효섭, 채원빈, 김범이 참석해 작품에 대한 다채로운 이야기를 전했다.

오늘도 매진했습니다는 완벽주의 농부 매튜 리(aka 메추리)와 완판주의 쇼호스트 담예진이 밤낮없이 얽히며 펼쳐지는 ‘현생 매진러’들의 설렘 직배송 제철 로맨스다.

안 감독은 "테라피 드라마"라고 키워드를 짚었다. 그는 "편안함이 주무기다. 극본도 편하고, 배우들의 자연스러운 연기도 편하게 볼 수 있다. 갈등은 있지만 크지 않고, 여러모로 쉴 때 편하게 볼 수 있는 작품이다. 인물들이 서로를 치유해나가는 과정을 함께했으면 좋겠다"고 말했다.

배우 안효섭이 기념사진을 찍고 있다. 김두홍 기자

안효섭이 맡은 매튜 리는 이름 대신 메추리라는 구수한 별명으로 불리는 청년 농부다. 덕풍마을의 명물로 마을 어르신들의 부탁을 받아 이곳저곳 뛰어다니느라 바쁜 일상을 보낸다. 화장품 업계에서는 기적의 원료라 불리는 흰꽃누리버섯을 전세계에서 유일하게 재배 중인 매튜 리는 청년 농부 이외에도 자연주의 원료사 대표와 화장품 개발 연구원이라는 두 가지 타이틀을 더 가지고 있다.

안효섭은 먼저 "감독님은 편안한 드라마라고 하셨지만, 메추리는 편하지 않았다"고 말하며 웃었다. 그는 "메추리는 농사부터 시작해서 실제로 연구개발도 하고, 사장의 역할을 같이 하고 있는 쓰리잡이다. 쉴틈 없이 달리는 사람이다. 비슷한 위치에 있는 담예진을 만나면서 서로에게 쉼이 되어주는 내용"이라며 "초반에 바쁘고 열정적이지만 회차가 거듭날수록 모두가 매사 열심히 살지 않아도 괜찮다는 생각을 들게하는 드라마"라고 소개했다.

로코킹이라는 타이틀을 갖고 있는 만큼 이번 로맨스에 대한 팬들의 기대가 크다. 이에 대해 안효섭은 "스스로는 로코킹인지 잘 모르겠다. 대본대로 보여줬을 뿐인데, 그런 타이틀을 주셔서 감사하다"며 "이번 드라마에는 로맨스도 있고, 코미디도 있어서 밸런스 조절을 잘 맞춰야 했다. 감독님과 컷바이컷으로 '너무 과했나요?', '이번엔 너무 담백했나요', '너무 웃기려고 했나요?' 물으며 디테일하게 작업을 했다. 그때마다 범이 형, 원빈 씨와 잘 맞춰가며 만들었다"고 말했다.

배우 채원빈이 포즈를 취하고 있다. 김두홍 기자

채원빈은 극 중 1분에 1억 판매, 누적 판매 1조 원을 달성한 탑 쇼호스트 담예진을 연기한다. 담예진은 방송 시간과 종류를 가리지 않고 화려한 언변과 사랑스러운 매력으로 완판 행진을 이어가는 히트 홈쇼핑 에이스이자 악성 불면증에 시달릴 만큼 일에 몰두하는 지독한 워커홀릭이다. 유명 화장품 브랜드의 원료를 재배하는 매튜 리를 설득하며 얽힌다.

채원빈은 "예진은 경주마처럼 앞만 보고 달리는 인물이다. 그 과정에서 스스로를 갉아먹는데, 모른채 일만 생각하며 산다"며 "사실 처음해보는 장르라서 어떤 것을 준비해야 할지 막막했다. 작품에 여러 색이 담긴 걸 큰 매력으로 봤다. 웃길 땐 웃기고, 한번씩 공감이 되고 위로를 줬다. 내가 노력해서 이걸 한 번 잘 만들어내고 싶다는 욕심이 생겼다. 특히 쇼호스트 예진이의 첫 등장이 강렬했다. 마냥 당차고 굳세보이지만 노력하고 살아간다. 정말 잘 표현하고 싶었다"고 작품에 임한 자세를 밝혔다.

쇼호스트라는 직업을 잘 소화하기 위해 실제 현장을 찾아가기도 했다. 그는 "실제로 쇼호스트 방송 현장을 가서 관찰했다. 업계 톱인 인물을 신뢰감 있게 표현해야 하고 짧은 시간 안에 많은 것들을 보여줘야 해서 걱정을 했지만, 거울 보면서 연습을 많이 했다"고 말했다.

배우 김범이 기념사진을 찍고 있다. 김두홍 기자

김범은 글로벌 스킨케어 브랜드 레뚜알의 전무이사 서에릭 역으로 또 다른 설렘을 불어넣는다. 사업 파트너이자 짝사랑 상대인 담예진을 향해 직진 플러팅을 펼치며 삼각관계를 형성한다.

김범은 "부잣집에 입양됐지만 집에 나의 것이 없고, 삶의 목표도 없는 인물이다. 그런 순간에 예진을 만나면서 목표도 생기고, 소중함을 느끼게 되는 캐릭터"라고 맡은 역할을 소개했다.

특히 이번 작품은 김범의 첫 로코라는 점에서 기대가 높다. 그동안 장르물로만 시청자를 만났던 그는 오매진을 통해 처음으로 로맨스 연기를 보여준다.

김범은 "개인적으로 자신이 없는 장르였다. 판타지나 특정 장르물은 정해진 설정이 있어서 꾸며내지 않아도, 또 구체적으로 상상하지 않아도 대본 속에 만들어지는 게 있었는데 로맨스가 가미된 장르는 보다 섬세하다고 생각했다. 자신이 없다고 생각해서 그동안 기피한게 아닌가 싶다"며 "이번 작품은 대본을 처음봤을 때 너무나 많은 것들이 대본 안에 녹아져 있었고, 제가 가진 것들을 통해 에릭을 다채롭게 만들 수 있겠다고 생각했다"고 로맨스물을 선택한 이유를 말했다.

헤어스타일 역시 큰 변화를 줬다. 김번은 "서에릭의 헤어 컬러는 이번 장르를 위해 몇 년 동안 아낀 색"이라고 너스레를 떨면서도 "모카골드라는 부자를 상징하는 색을 표현했다. 굉장히 다양한 염색 약을 섞어서 테스트 했고, 동앙인이나 한국사람들이 갖지 않은 특별한 색을 보이고 싶었다. 화면을 통해 보면 빛에 따라 달라지는 색이 보인다. 그런 점도 재밌게 봐주면 좋겠다"고 기대를 당부했다.

오늘도 매진했습니다는 오는 22일 밤 9시에 첫 방송된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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