진통제로도 완화되지 않는 생리통, 자궁근종 의심

월경 주기가 다가오면 생리통 때문에 고민을 하는 여성들이 많다. 생리통의 강도나 발생하는 기간은 개인마다 차이가 있는데, 만약 일상생활이 어려울 정도로 심한 통증이 있는 경우라면 여성질환을 의심해보고 산부인과에 내원해 정확한 진단을 받아보는 것이 좋다.

자궁은 근육으로 이루어져 있으며 평소에는 내부 공간이 비어 있다가 임신을 하면 태아가 자라는 여성 고유의 신체 기관이다. 가임기가 되면 수정된 배아가 착상될 수 있도록 자궁의 내막이 두꺼워졌다가 착상이 되지 않으면 다시 떨어져 나오는 과정을 반복하게 되는데 이것이 생리, 즉 월경이다.

이 과정에서 자궁 근육층에 양성 종양이 발생하는 질환을 자궁근종이라 한다. 근종이 증식하게 되면 자궁의 크기가 커지며 생리통, 생리과다 등의 증상이 나타날 수 있다. 경우에 따라 복부 팽만감이나 골반 압박감이 동반되기도 하며, 증상이 심할 경우 일상생활에 영향을 줄 수 있다.

자궁근종의 원인은 명확하게 밝혀지지 않았으나 여성호르몬의 영향을 받는 것으로 알려져 있으며, 30~40대 이후 발생 빈도가 증가하는 경향을 보인다. 또한 가족력이나 호르몬 변화 등이 영향을 미칠 수 있다.

자궁근종의 대표적인 증상은 생리과다와 생리통이다. 월경량이 평소보다 많아 빈혈 증상이 나타나거나, 통증이 점점 심해져 진통제로도 조절이 어려운 경우라면 근종을 의심해볼 수 있다. 이외에도 자궁이 커지면서 방광을 압박해 빈뇨, 골반통 등의 증상이 동반되기도 한다.

주원덕 최상산부인과 원장은 “생리통이나 생리과다 증상이 있더라도 바로 산부인과에 내원하지 않는 경우가 많다”며 “자궁근종은 크기와 위치에 따라 증상과 치료 방법이 달라지며, 방치할 경우 일상생활에 불편을 줄 뿐 아니라 임신에도 영향을 미칠 수 있어 조기 진단이 중요하다”고 설명했다.

이어 “과거에는 개복수술이나 자궁적출술이 주로 시행되었지만, 최근에는 자궁을 보존하면서 치료할 수 있는 다양한 방법이 적용되고 있다”며 “하이푸와 로봇수술 등 환자 상태에 맞춘 치료 선택이 가능해졌다”고 덧붙였다.

하이푸는 고강도 초음파 열 에너지를 한 점에 집중시켜 근종 조직을 선택적으로 괴사시키는 비침습적 치료법으로, 절개가 필요 없어 회복 부담이 적고 자궁을 보존할 수 있다는 점에서 하나의 치료 옵션으로 고려된다.

반면 로봇수술은 고해상도 3차원 시야와 정밀한 기구 조작을 통해 근종만을 선택적으로 제거하면서 정상 자궁 조직 손상을 최소화하는 데 도움이 된다. 특히 근종의 위치가 깊거나 개수가 많은 경우에도 보다 정교한 수술이 가능하다.

주원덕 원장은 “자궁근종은 재발 가능성이 있는 질환이기 때문에 치료 후에도 꾸준한 관리가 필요하다”며 “여성호르몬 자극을 줄일 수 있도록 건강한 생활습관을 유지하고, 정기적인 산부인과 검진을 통해 자궁 상태를 확인하는 것이 바람직하다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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