에스파, 美 ‘AMA’ 베스트 K-팝 여성 아티스트 부문 노미네이트

에스파(aespa, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 미국 ‘아메리칸 뮤직 어워즈’(American Music Awards, 이하 AMA)의 베스트 K-팝 여성 아티스트 부문에 노미네이트됐다.

14일(현지시간) AMA가 공식 홈페이지를 통해 발표한 후보 명단에 따르면, 에스파는 ‘베스트 K-팝 여성 아티스트’(Best Female K-Pop Artist) 부문 후보에 이름을 올렸다.

AMA는 그래미 어워즈, 빌보드 뮤직 어워즈와 함께 미국 3대 음악 시상식으로 꼽히는 권위 있는 시상식으로, 에스파는 앞서 ‘2025 빌보드 위민 인 뮤직’에서 ‘올해의 그룹상’(Group of the Year)을 수상한 데 이어 이번 AMA 수상 여부에도 관심이 쏠린다.

에스파는 데뷔 때부터 독보적인 ‘쇠 맛’ 음악 색깔로 글로벌한 사랑을 받아왔으며, 특히 2024년 첫 정규 앨범 ‘Armageddon’(아마겟돈)과 미니 5집 ‘Whiplash’(위플래시)로 연이어 메가히트를 기록한 것에 이어, 지난해에는 ‘Dirty Work’(더티 워크)와 ‘Rich Man’(리치맨)으로 음악적 스펙트럼을 확장하며 활약을 펼쳤다.

이러한 성과를 바탕으로 에스파는 국내 주요 음악 시상식은 물론, 중국 ‘TIMA’, 일본 ‘골드디스크’, MTV ‘VMAJ, ‘MUSIC AWARDS JAPAN 2025’(뮤직 어워즈 재팬 2025)’ 등 글로벌 시상식에서도 트로피를 거머쥐며 영향력을 입증한 바 있다.

한편, 에스파는 오는 25~26일 일본 ‘2026 aespa LIVE TOUR – SYNK : aeXIS LINE – in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]’(2026 에스파 라이브 투어 – 싱크 : 액시스 라인 – 인 재팬 [스페셜 에디션 돔 투어]) 공연을 개최한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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