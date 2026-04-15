연상호 감독 ‘군체’, 칸 국제영화제 이후 5월 21일 극장 개봉

연상호 감독의 신작 영화 <군체>가 5월 21일로 개봉일을 확정 짓고, 인터내셔널 예고편을 공개했다.

제79회 칸 국제영화제 미드나잇 스크리닝 부문에 공식 초청되어 장르적 재미와 완성도를 모두 인정받으며 전 세계의 뜨거운 관심을 받고 있는 <군체>가 5월 21일로 국내 개봉일을 확정 짓고, 미국 버라이어티에서 최초 공개해 화제가 되고 있는 예고편의 국내 버전을 공개했다.

<군체>는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 영화. <부산행>을 통해 한국 좀비 영화의 새로운 역사를 열었던 연상호 감독의 극장 개봉 작으로 주목받는 <군체>는 개봉 전부터 쏟아지는 국내외의 뜨거운 관심을 입증하듯 미국 영화연예 전문 매체 버라이어티에서 최초로 예고편을 공개해 화제를 모으고 있다.

이후 한국어 버전으로도 공개된 <군체> 인터내셔널 예고편은 한 사람이 고통스럽게 사지가 뒤틀리다가 감염자로 돌변하는 모습으로 시작해 단숨에 이목을 집중시킨다. 동시에 서영철(구교환)의 “오늘 실험을 하려고 합니다. 아, 실험이 아니라 테러”라는 대사는 대대적인 감염사태가 단순한 사고가 아님을 짐작하게 하며 <군체> 속 사건의 시작을 알린다. 이어 네 발로 날뛰는 모습을 시작으로 몸을 던지며 달려드는 모습, 얽히고설킨 채 서로 협동하며 생존자들을 위협하는 모습까지 점진적으로 진화하는 감염자들은 관객들에게 예측할 수 없는 공포 서스펜스를 선사할 예정이다. 특히 “새로운 종(種)의 탄생” 이라는 카피는 이들이 지금까지의 좀비와는 다른 존재임을 짐작하게 한다. 또한 감염자들로부터 살아남기 위해 고군분투하는 생존자들의 모습은 예비 관객들의 심장을 쫄깃하게 하며, <군체>에 대한 궁금증을 한껏 증폭시킨다.

국내외의 뜨거운 관심을 받고 있는 <군체>는 칸에서 전 세계 첫 상영으로 선을 보인 뒤, 곧바로 개봉에 돌입하며 국내 관객들의 기대와 궁금증을 충족시킬 전망이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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