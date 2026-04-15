더 시에나 리조트, 5월 가정의 달 연휴 맞이 제주 밤 수놓는 버스킹 공연 펼친다

제주 더 시에나 리조트가 5월 가정의 달 연휴를 맞아 제주 자연의 정취를 배경으로 한 버스킹 공연을 선보인다고 밝혔다.

이번 공연은 5월 1일과 2일, 8일과 9일 총 4일간 진행되며, 매일 오후 8시 30분부터 9시 30분까지 더 시에나 리조트 야외 캄포광장에서 열린다. 가족 단위 투숙객은 물론 연휴 기간 제주를 찾은 방문객들이 리조트의 밤을 한층 더 여유롭고 감성적으로 즐길 수 있도록 마련된 프로그램이다.

무대에는 각기 다른 색채를 지닌 아티스트들이 올라 제주 밤의 분위기를 다채롭게 채운다. 경쾌한 리듬과 풍성한 관악기 사운드로 활기찬 무대를 선보이는 ‘리글로우 밴드’, 뮤지컬과 팝페라를 바탕으로 섬세한 하모니를 들려주는 여성 듀오 ‘아인스’, 친숙한 대중가요로 관객과 편안하게 호흡하는 ‘별소, 달소’, 그리고 가요부터 팝, 재즈, 뮤지컬까지 폭넓은 장르를 넘나드는 싱어송라이터 ‘보라’가 참여해 각기 다른 매력의 공연을 펼칠 예정이다.

제주 여행의 매력은 낮에만 머물지 않는다. 해가 기울고 난 뒤 한층 부드러워지는 공기, 천천히 흐르는 밤의 결, 그리고 여행지에서만 느낄 수 있는 느슨한 여백은 낮과는 또 다른 제주를 완성한다. 더 시에나 리조트는 이러한 제주만의 저녁 풍경을 공간 안에 담아내기 위해 이번 버스킹 공연을 기획했다.

더 시에나 리조트 관계자는 “제주 여행의 인상은 낮의 풍경만으로 완성되지 않는다”며 “해가 진 뒤 더 깊어지는 제주의 분위기와 음악이 어우러지는 시간을 통해, 고객들이 머무는 순간 자체를 오래 기억에 남을 추억으로 가져가시길 바라는 마음으로 이번 공연을 준비했다”고 말했다.

이어 “야외 캄포광장에서 펼쳐지는 버스킹은 리조트의 이국적인 분위기와 어우러져 제주에서만 누릴 수 있는 밤의 낭만을 전할 것”이라며 “탁 트인 공간 속에서 음악과 휴식이 자연스럽게 이어지는 경험을 통해 투숙객들이 일상에서 벗어나 보다 느긋하고 특별한 시간을 보내길 기대한다”고 덧붙였다.

더 시에나 리조트는 이 같은 시즌 공연과 함께 ‘더 시에나 미니콘서트’도 연중 상시 운영하고 있다. 해당 공연은 매일 저녁 더 시에나 리조트 로비와 더 시에나 프리모 호텔 풀사이드 스테이지에서 진행되며, 수요일은 휴연한다. 제주에서의 하루를 차분히 마무리하는 시간에 맞춰 운영되는 만큼, 공간의 분위기와 음악, 휴식이 어우러지는 더 시에나만의 체류 경험을 제공하고 있다는 설명이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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