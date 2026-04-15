화홍병원, 수원FC 브랜드데이 티켓 이벤트 완판

사진= 화홍병원 수원FC 브랜드데이 홍보포스터

화홍병원은 5월 3일 수원종합운동장에서 열리는 ‘수원FC와 수원삼성’ 경기에서 브랜드데이를 개최하는 가운데 개최 소식과 함께 진행한 ‘어린이 동반 가족 티켓 선착순 증정 이벤트’가 접수 시작 하루 만에 전량 소진되며 마감됐다고 15일 밝혔다.

‘수원 더비’라는 빅매치와 어린이날 맞이 행사가 맞물리며 지역 내 가족 단위 관람객들의 문의가 몰린 결과라는 것이 병원 측 설명이다.

화홍병원은 티켓 나눔 이벤트는 종료되었으나 경기 당일 티켓을 소지하고 입장하는 관람객들을 위해 더 내실 있는 이벤트를 운영할 계획이다. 특히 어린이날을 기념해 경기장 내 마련된 화홍병원 홍보 부스에서 진행되는 ‘어린이 미니 골대 이벤트’가 기대를 모으고 있다.

해당 이벤트는 3골을 모두 성공시킨 어린이에게 화홍병원과 수원FC의 한정판 컬래버 유니폼을 현장에서 선착순으로 증정한다. 이와 더불어 하프타임에는 전광판 퀴즈 이벤트를 통해 관람석에 있는 팬들에게도 다채로운 경품을 선사하며 현장의 열기를 최고조로 끌어올릴 예정이다.

화홍병원 이세호 병원장은 “티켓 증정 이벤트에 보내주신 지역 시민들의 폭발적인 성원에 진심으로 감사드린다”라며, “수원FC공식 지정 병원으로서 이번 브랜드데이를 통해 시민들과 직접 소통하며 건강한 에너지를 나눌 수 있게 되어 기쁘다. 티켓을 소지한 가족뿐만 아니라 경기장을 찾은 모든 관람객이 즐거운 추억을 만드시길 바란다”라고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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