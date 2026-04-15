“이것까지 마셔요” 전진♥류이서, 2세 위해 ‘삼신할매 스무디’까지 직접 제조

전진과 류이서가 2세 준비에 좋은 소식을 들었다. 출처=유튜브 채널 ‘내사랑 류이서’ 영상 캡처

신화의 전진과 류이서 부부가 본격적인 임신 준비 소식을 전하며 팬들의 응원을 받고 있다.

지난 9일 유튜브 채널 ‘내사랑 류이서’에는 ‘전진 ♥ 류이서 2세 계획.. 현재 어디까지 진행됐을까?’라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상에서 두 사람은 시험관 시술을 앞두고 건강한 신체 상태를 만들기 위해 노력하는 일상을 공개했다.

류이서는 이른바 ‘삼신할매 스무디’라 불리는 건강 음료와 각종 영양제를 챙겨 먹으며 최상의 컨디션을 유지하기 위해 힘썼으며, 전진 역시 건강 스무디를 먹으며 임신 준비에 적극적으로 동참했다.

두 사람이 찾은 산부인과의 이재호 전문의는 류이서의 검사 결과에 대해 “40대 연령대에서 보기 드문 우수한 난소 기능을 보유하고 있다”며 긍정적인 진단을 내렸다. 비록 약간의 염증 수치가 관찰되긴 했으나 전반적인 산전 검사 지표들이 정상 범위 내에 있어 시술 진행에 무리가 없다는 설명이다.

향후 두 사람은 단기 요법을 통해 난자를 채취할 계획이다. 예정대로 5월 중순 채취에 성공할 경우 내년 초에는 아이와의 만남이 가능할 것으로 전망된다.

2020년 결혼 후 6년 만에 전해진 구체적인 2세 계획 소식에 많은 이들의 축하가 이어지고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]