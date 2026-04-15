홍진경, 이혼 후 뜻밖의 속내 “살면서 지금처럼 평화로울 때가 없다”

홍진경이 평화로운 근황을 전하고 있다. 출처=유튜브 ‘알딸딸한참견’ 영상 캡처

모델 겸 방송인 홍진경이 이혼 심경을 고백했다.

지난 14일 유튜브 ‘알딸딸한참견’ 채널에는 ‘맏누나 홍진경 등장, 예측불가 토크 시작’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

허경환은 홍진경에게 “요즘 고민이 있냐”고 물었다. 이에 홍진경은 “이런 이야기 미안하지만 살면서 지금처럼 평화로울 때가 없다”고 답했다. 이어 "고민이 없다는 걸 떠나서 욕심을 안 부리고 인생에 대한 기대치를 낮추니까 되게 감사하다"고 털어놨다.

홍진경은 자신이 읽은 책 내용을 언급하며 “보통 사람들이 어떻게 하면 행복한지를 모른다고 한다. 그런데 역사적으로 행복한 사람들은 기준이 있다고 한다. 기준 설정이 중요하더라. 저는 기준을 낮게 설정했다”고 했다.

그러면서 “기준을 세웠는데 안 되면 그게 절망이고 불행인 것 같다. 내가 낮게 설정했는데도 안 되면 그게 아픔일 수도 있다”고 덧붙였다.

홍진경은 2003년 5세 연상 사업가와 결혼해 2010년 딸을 얻었다. 지난해 8월 결혼 22년 만에 이혼했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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