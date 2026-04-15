“초대권 줘도 안 받아요”…아이유, 트와이스 콘서트 직접 티켓팅한 ‘진짜 이유’

21세기 대군부인의 주연 배우들이 살롱드립에 출연했다. 출처=유튜브 채널 ‘TEO 테오’ 영상 캡처

가수 겸 배우 아이유가 동료 가수의 공연을 관람할 때 직접 티켓을 구매한다는 훈훈한 미담을 공개했다.

지난 14일 공개된 유튜브 채널 ‘TEO 테오’의 웹 예능 ‘살롱드립 2’에는 드라마 ‘21세기 대군부인’의 주역인 아이유, 변우석, 노상현, 공승연이 출연해 유쾌한 입담을 뽐냈다.

이날 방송에서 공승연은 동생인 트와이스 정연을 언급하며 “정연이가 아이유의 팬이다. 최근 트와이스 콘서트에 아이유가 몰래 관람하러 와주셔서 정말 감사했다”고 전했다. 특히 정연이 아이유에게 초대권을 전달하고 싶어 직접 DM(다이렉트 메시지)까지 보냈던 일화가 공개돼 눈길을 끌었다.

이에 아이유는 “저 역시 트와이스의 팬이라 콘서트를 다녀왔다”고 밝히며, 초대권 대신 사비로 티켓을 구매한 이유에 대해 설명했다. 아이유는 “공연을 하는 사람 입장에서 다른 아티스트의 무대를 보는 것 자체가 큰 공부가 된다”며 “동시에 스트레스 해소와 힐링이 되기 때문에 되도록 직접 예매해서 관람하려 노력한다”고 소신을 밝혔다.

공승연은 “안 그래도 정연이가 초대권을 드리려고 연락했으나 아이유 선배님은 이미 직접 티켓을 구매하신 상태였다”며 감동적인 일화를 덧붙였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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