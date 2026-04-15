‘오케스트라 출신 신예’ 올린, 바이올린 앞세운 ‘We Up’…15일 데뷔

신예 올린(ALL’N)이 바이올린을 전면에 내세운 독창적인 콘셉트로 가요계에 첫발을 내딛는다. 기존 K팝과 차별화된 음악적 색깔을 앞세워 강렬한 데뷔를 예고하고 있다.

올린은 클래식 기반의 탄탄한 커리어를 갖춘 아티스트다. 오케스트라 악장 경험을 비롯해 미국 조지아주 올스테이트 선발, 에모리 유스 심포니 활동, 국제 청소년 콩쿠르 수상 등 다양한 이력을 통해 실력을 인정받았다. 이러한 배경은 바이올린을 단순 퍼포먼스가 아닌 음악의 중심축으로 활용하는 데 중요한 기반이 되고 있다.

데뷔곡 ‘We Up’은 인트로부터 웅장한 바이올린 선율이 주도하는 트랙으로, 곡 전반을 이끄는 핵심 요소로 자리한다. 여기에 보컬과 랩, 퍼포먼스가 유기적으로 결합되며 무대 완성도를 높였다. 특히 올린이 작사와 작곡, 프로듀싱 전반에 참여하며 아티스트로서의 역량을 직접 입증했다는 점이 주목된다.

이번 앨범은 바이올린이라는 시그니처 사운드 위에 강렬한 비트를 더해 자신만의 음악적 방향성을 분명히 드러낸다. 서로 다른 장르와 감정을 연결하며, 절제와 폭발을 동시에 담아낸 구성은 기존 K팝 문법을 확장하려는 시도로 읽힌다. ‘We Up’은 단순한 시작을 넘어 앞으로의 상승을 선언하는 곡이자, 함께할 때 더 큰 도약이 가능하다는 메시지를 담고 있다.

부산에서 태어나 미국에서 성장한 올린은 글로벌 오디션 프로그램 청춘유니에서 A등급으로 주목받으며 가능성을 입증했다. 이후 글로벌 스타트업 Jambo 초기 멤버로 활동하는 등 음악 외적으로도 다양한 경험을 쌓았다. 이러한 이력을 바탕으로 직접 팀을 구성해 자력으로 데뷔를 완성한 점도 눈길을 끈다.

올린의 데뷔곡 ‘We Up’은 오는 15일 공개되며 이후 음악방송을 통해 본격적인 활동에 돌입할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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