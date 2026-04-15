추경 656억, 할인권 450만장…“심폐소생술 필요” 위기의 韓영화 살린다

지난 14일 서울 중구 인디그라운드에서 열린 한국 영화산업 회복을 위한 소통 간담회에서 최휘영 문화체육관광부 장관과 영화계 인사들이 의견을 나누고 있다. 사진=문화체육관광부



“영화계가 어려우면 K-컬처가 어려운 겁니다. 전체가 다 위기에 빠질 수 있기 때문에 영화를 반드시 되살려야 합니다.”(최휘영 문화체육관광부 장관)

정부가 영화산업 회복을 위한 지원 의지를 보였다. 중예산 영화와 독립예술영화 지원, 영화 관람 할인권 배포 등을 통해 “한국 영화 재도약의 계기를 마련하겠다”는 방침이다.

지난 14일 서울 중구 모처에서는 한국 영화산업 회복을 위한 소통 간담회가 열려 최 장관을 비롯한 정부와 한국시나리오작가협회·한국영화제작가협회·배급사연대·한국독립영화협회영화계 등 업계 관계자들이 머리를 맞댔다. 추가경정예산을 통해 영화 분야에 확대·지원하는 사업을 적극적으로 홍보하는 동시에 홀드백 법제화 폐지, 스크린 집중 제한 제도 도입 등 영화계 의견을 듣기 위해 마련된 자리다.



최 장관은 “코로나 이후 침체를 맞은 영화산업이 전혀 회복되지 못해 지금은 심폐소생술이 필요한 상황”이라며 “올해 본예산 중 영화에 배정된 예산은 1279억원으로 지난해보다 54% 늘어났다. 여기에 추경을 통해 올해 영화 분야 본예산의 절반에 해당하는 656억원을 추가로 확보했다”고 밝혔다.

문체부는 이번 영화 분야 추경예산을 ▲중예산 영화 제작 지원 확대(260억원) ▲독립예술영화 제작 지원(45억원) ▲한국영화 첨단제작 집중지원(80억원) ▲국민 영화관람 활성화 지원(271억원) 등에 투입할 계획이다. 최 장관은 최근 1600만 관객을 동원한 영화 ‘왕과 사는 남자’를 언급하며 중예산 영화 제작 지원의 필요성을 강조했다.

‘왕과 사는 남자’ 순제작비는 약 100억원 안팎으로 알려졌다. 중예산 영화 제작 지원에 투입되는 추경예산 260억원은 기존 예산(200억원)을 훌쩍 넘어서는 규모다. 기존 20~100억원 구간에 더해 100~150억원 구간을 새로 만들어서 올해 중예산 영화는 모두 40편 안팎까지 지원할 수 있게 됐다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 지난 14일 서울 중구 인디그라운드에서 열린 한국 영화산업 회복을 위한 소통 간담회에서 말하고 있다. 사진=문체부

국민 영화관람 활성화를 위해 1매당 6000원을 할인받을 수 있는 할인권도 총 450만장 배포한다. 최 장관은 “국민들이 경기가 위축되면 문화 소비를 가장 먼저 줄이기 때문에 문화산업은 내수 침체의 영향을 받을 수밖에 없다”고 말했다.

홀드백 법제화, 스크린 집중 제한 제도 도입, 최소 상영 일수 확대, 정책 펀드 확대 등 영화계 주요 현안도 논의됐다. 가장 큰 쟁점은 홀드백이다. 최근 개봉하는 영화가 극장 상영 후 곧바로 온라인동영상서비스(OTT)로 직행하는 사례가 늘면서 국회는 홀드백 6개월 의무화를 추진하고 있다. 홀드백은 영화 극장 상영 후 다른 플랫폼에서 제공되기까지 유예 기간을 두는 것이다. 침체된 극장 산업을 살리기 위한 대안으로 떠올랐다.

이재명 대통령 또한 지난 1월 신년 기자간담회에서 “해외에서는 극장 개봉 영화를 OTT에서 1년 후에나 틀라고 하는데 우리나라는 아예 그런 규정이 없다”고 홀드백 필요성을 제기했다. 이후 임오경 더불어민주당 의원이 발의한 영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률 개정안은 극장 상영 종료 후 6개월간 어떤 플랫폼에도 영화를 공급해선 안 된다는 내용을 골자로 한다.

극장은 홀드백 규정 법제화를 촉구하고 있지만 배급사와 제작사 측은 제작비 회수의 어려움과 관객의 접근성 저하 등을 이유로 반발하는 상황이다. 지난 9일에는 봉준호 감독과 배우 박중훈을 포함한 영화인 581명과 13개 영화 단체가 6개월 홀드백 법안 철회 등을 촉구했다. 최 장관은 “홀드백은 국회 논의가 확정된 것은 아니다”라며 “영화계 안에서도 의견이 조금씩 다르고 극장과도 논의해 진도가 나가야 하는 만큼 민관협의체 구성 등을 통해 영화인들의 중지를 모아야 하는 주제”라고 말했다.

이번 간담회는 K-컬처의 뿌리인 한국영화가 고사 위기에 처하고 내부 갈등이 이어지는 가운데 정부가 직접 현장의 목소리를 듣고 정책적 돌파구를 마련하겠다는 의지를 드러낸 것으로 보인다. 지난해 극장 전체 매출액은 1조470억원, 전체 관객 수는 1억609만명으로 전년 대비 각각 12.4%, 13.8% 줄었다. 매출액과 관객 수 모두 2년 연속 하락했고 코로나19 팬데믹 이전인 2017~2019년 평균과 비교하면 매출액은 57.3%, 관객 수는 48.0% 수준이다. 특히 1000만 영화가 나오지 않은 것은 팬데믹 기간(2020~2021)을 제외하면 2012년 이후 처음이다.

정부가 재정 지원 확대와 제도 개선 논의를 병행하겠다는 의지를 밝힌 만큼 국내 영화산업의 지속가능성을 위한 실질적인 정책으로 이어질 수 있을지 주목된다. 영화산업 활성화와 더불어 홀드백 등 영화계는 물론 국민의 삶과 직결되는 현안이 산적한 만큼 정부의 정책 추진 역량이 시험대에 올랐다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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