메종 마르지엘라, ‘메종마르지엘라 폴더 프로젝트’ 통해 중국 3개 도시 전시 마무리

사진=메종 마르지엘라(Maison Margiela)

메종 마르지엘라가 ‘메종마르지엘라/폴더(MaisonMargiela/folders)’ 프로젝트의 일환으로 중국 주요 도시에서 진행한 전시 및 체험 프로그램을 마무리했다고 15일 밝혔다.

브랜드에 따르면 해당 프로젝트는 상하이에서 열린 2026 가을·겨울 컬렉션 쇼를 시작으로 중국 세 개 도시에서 진행된 전시 및 체험 프로그램이다. 각 전시는 메종을 상징하는 서로 다른 코드를 선보이며 브랜드의 정체성을 다각도로 조명했다.

프로젝트의 첫 번째 챕터는 ‘아티즈널: 크리에이티브 래버러토리(Artisanal: Creative Laboratory)’ 전시로, 지난 4월 2일부터 6일까지 상하이 황푸구 얀당 로드에서 열렸다. 해당 전시에서는 메종 팀이 엄선한 58개의 꾸뛰르 룩을 최초로 공개했으며, 1989년 가을·겨울 시즌의 도자기 플레이트 웨이스트코트부터 2026년 4월 1일 상하이에서 선보인 FW26 컬렉션의 에드워디안 스타일 밀랍 처리 드레스까지 메종의 역사 전반을 아우르는 큐레이션으로 이뤄졌다.

이어 청두에서 4월 9일부터 13일까지 진행된 ‘타비: 컬렉터스(Tabi: Collectors Exhibition)’ 전시는 하우스를 대표하는 아이템 ‘타비 슈즈’를 컬렉팅하며 개인적 표현의 수단으로 확장해온 글로벌 커뮤니티를 조명하고, 그 관계성을 탐구했다. 총 9명의 타비 컬렉터가 각자의 아카이브를 선보였으며 대형 사진 작업과 함께 개성 있는 타비 슈즈를 워드로브 형태로 재구성해 실제 착용과 보존, 커스터마이징의 방식을 입체적으로 선보였다고 브랜드 측은 전했다.

사진=메종 마르지엘라(Maison Margiela)

마지막으로 선전의 ‘비앙케토: 아틀리에 익스피리언스(Bianchetto: Atelier Experience)’ 전시는 4월 11일-12일 양일간 개최됐다. 참가자들은 메종 아틀리에 팀의 가이드를 통해 메종이 1989년에 선보인 화이트 오버페인트 기법인 '비앙케토'를 직접 체험하며 기존 의상을 흰색 페인트로 재해석하는 과정을 경험했다. 완성된 작품에는 네 개의 흰색 스티치가 더해져 브랜드의 시그니처 아이덴티티를 상징적으로 드러냈다.

이번 메종 마르지엘라 ‘MaisonMargiela/folders’ 프로젝트는 약 2주간 중국 전역에서 펼쳐졌으며, 각 도시별로 상하이의 ‘아티즈널’, 청두의 ‘타비’, 선전의 ‘비앙케토’ 등 메종의 핵심 코드를 집중 조명했다.

한편 이번 프로젝트 관련 자료 및 설치 현장 이미지는 ‘메종마르지엘라/폴더’ 공식 드롭박스를 통해 확인 가능하며 향후 프로젝트 전개에 따라 지속적으로 업데이트될 예정이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]