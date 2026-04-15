BTS, 美 AMA 대상 후보 ‘발매 6일만 성과’…캣츠아이·케데헌도 후보 올라 (종합)

방탄소년단 사진=빅히트 뮤직

방탄소년단(BTS)이 미국의 대중음악 시상식 아메리칸 뮤직 어워드(AMA)에서 최고 영예인 대상 후보에 오르며 글로벌 위상을 재확인했다.

15일 미국 대중음악 시상식인 아메리칸 뮤직 어워드가 발표한 후보 명단에 따르면 방탄소년단은 올해의 아티스트 부문에 이름을 올렸다. 이들은 2021년 아시아 가수 최초로 올해의 아티스트를 거머쥐며 세계 음악사에 한 획을 그은 바 있다.

이번 노미네이트로 통산 두 번째 대상 수상을 거머쥘 수 있을지 주목된다. 방탄소년단은 배드 버니·브루노 마스·테일러 스위프트·레이디 가가·해리 스타일스를 포함한 9명의 쟁쟁한 팝스타들과 경합을 벌인다.

방탄소년단은 올해의 아티스트 외에도 베스트 남성 K-팝 아티스트·송 오브 더 서머까지 총 3개 부문 후보에 이름을 올렸다. 베스트 남성 K팝 아티스트 부문에선 에이티즈·엔하이픈·스트레이 키즈·투모로우바이투게더와 경쟁한다. 타이틀곡 ‘스윔’(SWIM)은 발매된 지 채 한 달도 되지 않은 시점에 송 오브 더 서머 후보로 지명됐다. 해리 스타일스의 ‘아메리칸 걸스’(American Girls)와 테일러 스위프트의 ‘엘리자베스 테일러’(Elizabeth Taylor)와 경쟁한다. 블랙핑크 제니와 호주의 테임 임팔라가 협업한 ‘드라큘라’(Dracula) 리믹스 버전도 후보에 올랐다.

아메리칸 뮤직 어워드는 빌보드 뮤직 어워드, 그래미 어워드와 더불어 미국을 대표하는 대중음악 시상식으로 꼽힌다. 100% 팬들의 투표로 수상자를 정하기 때문에 대중성을 보여주는 시상식으로 여겨진다. 이번 후보 선정은 지난해 3월21일부터 올해 3월26일까지의 빌보드 및 루미네이트 데이터를 기반으로 스트리밍, 앨범 및 음원 판매량, 라디오 방송 횟수, 투어 성과 등을 종합적으로 고려해 선정했다. 방탄소년단은 지난달 20일 정규 5집 아리랑(ARIRANG)을 발매한 만큼 단 6일 만의 성과로 이번 시상식 다수 후보로 선정됐다.

캣츠아이 사진=하이브-게펜 레코드

하이브-게펜레코드의 글로벌 걸그룹 캣츠아이도 3개 부문 수상 후보에 올랐다. 캣츠아이는 하이브 방시혁 의장 전략에 따라 K-팝 방법론에 기반해 미국에서 데뷔한 팀이다. 신인에게 주어지는 최고 영예인 올해의 신인 아티스트에 알렉스 워렌·올리비아 딘·솜버 등과 함께 이름을 올렸다. 지난 1년간 다양한 장르에서 두각을 드러내 온 거물급 신예들의 치열한 경쟁이 예상된다.

팝 시장에서 눈에 띄는 성장과 도약을 이룬 아티스트를 조명하는 브레이크스루 팝 아티스트 후보로도 선정됐다. 히트곡 날리(Gnarly)는 베스트 뮤직 비디오 후보에 지명됐다. 테일러 스위프트·사브리나 카펜터·로살리아 등 세계적인 팝스타들의 작품과 경합을 펼친다.

넷플릭스 애니메이션 영화 케이팝 데몬 헌터스는 베스트 사운드트랙 후보에 올랐다. 극 중 걸그룹 헌트릭스가 부른 골든(Golden)은 올해의 노래, 베스트 팝 송 후보다. 베스트 여성 K-팝 아티스트 부문에는 에스파·블랙핑크·아일릿·르세라핌·트와이스가 후보로 올랐다. 올해 시상식은 오는 5월25일 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]