[TV핫스팟] “日팀 미래 안 보이게 할 것”…이수연, 역대급 도발에 ‘한일가왕전’ 후끈

토탈셋의 이수연이 '한일가왕전'을 통해 일본 팀에게 강렬한 인상을 남겼다.

이수연은 지난 14일 방송된 MBN '2026 한일가왕전'에 출연했다. 앞서 '현역가왕3'에서 최연소 참가자임에도 TOP3에 이름을 올리며 실력을 인정받았던 이수연은 이날 '한일가왕전'에서도 최연소 참가자로 시선을 한몸에 받았다.

첫 대결인 ‘100초전’에 나선 이수연은 "한국 팀에서 눈웃음을 담당하는 막내"라고 자신을 소개하면서 "제가 웃을 때 눈이 안 보이는 것처럼 일본 팀의 미래도 보이지 않게 하겠다"는 당찬 도발을 던져 현장의 열기를 순식간에 끌어올렸다.

이어 단아한 한복 차림으로 무대에 오른 이수연은 윤수현의 ‘꽃길’을 선곡해 서정적인 감성을 전했다. 청아하고 맑은 음색으로 시작된 무대는 이내 쭉 뻗어 나가는 고음과 진한 아우라로 채워졌고 최연소 국가대표라는 타이틀에 걸맞은 유려한 가창력은 일본 팀의 감탄을 자아냈다.

이수연의 무대를 지켜본 아라카와 카렌은 "대단하다는 말 밖에 안 나오는 멋진 무대였다"고 평했고 지난해 '한일톱텐쇼'를 통해 이수연과 인연을 맺었던 아즈마 아키는 "개인적으로 좋아하는 곡을 이수연의 목소리로 들을 수 있어 좋았고 무대 연출과도 너무 잘 어울렸다"고 전했다.

어린 나이에도 불구하고 국경을 넘어 감동을 전한 이수연이 이번 ‘한일가왕전’을 발판 삼아 글로벌 트롯 시장의 새로운 아이콘으로 거듭날 수 있을지 가요계의 이목이 쏠리고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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