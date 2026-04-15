제2회 NBA 라이징 스타즈 인비테이셔널, 6월 싱가포르서 개최…챔피언 제레미 린 등 참석 예정

사진=주최 측 제공

미국프로농구(NBA)는 아시아·태평양 전역의 남녀 고등학교 농구팀이 참가하는 ‘제2회 NBA 라이징 스타즈 인비테이셔널(NBA Rising Stars Invitational)’이 6월 22일(월)부터 6월 28일(일)까지 싱가포르 OCBC 아레나에서 개최된다고 발표했다.

스포츠 싱가포르(SportSG)와 싱가포르 관광청(STB)과의 협력으로 개최되는 이번 대회는 NBA 싱가포르의 이벤트 파트너가 운영하며, 18세 이하 남자부 12개 팀과 여자부 12개 팀이 참가해 풀리그 방식으로 예선을 치른 뒤 토너먼트 방식의 단판 승부로 우승팀을 가리게 된다. 또한 NBA 챔피언 제레미 린과 미국여자프로농구(WNBA) 챔피언 로렌 잭슨이 행사에 참여해 대회 기간 동안 선수들과 교류할 예정이다.

참가 팀은 각국 농구 협회 및 리그와의 협업을 통해 선정되며, 방콕, 멜버른, 타이베이, 도쿄에서 열리는 지역 예선을 통해서도 선발된다. 개최국인 싱가포르는 각 부문별로 2개 팀씩 출전하게 된다. 참가 선수들은 경기 외에도 스킬 트레이닝, 사회공헌 활동, 문화 교류를 위한 다양한 오프코트 프로그램에 참여하게 된다. 또한 대회에서 뛰어난 성과를 보인 선수들은 향후 NBA 농구 개발 캠프, 쇼케이스 및 프로그램에 참가할 기회를 얻게 된다.

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제레미 린과 로렌 잭슨 외에도 추가적인 현역 및 은퇴 NBA 선수들이 행사에 참여할 예정이며, 해당 명단은 추후 공개된다. NBA 라이징 스타즈 인비테이셔널은 전 연령대 팬들을 위한 다양한 팬 참여 프로그램도 마련된다. 지역사회 참여 프로그램, 포토존, NBA 공식 기념품 전시, 선수 팬미팅 및 사인회, 스페셜 클리닉, 라이브 엔터테인먼트 등 다채로운 팬 경험을 선사한다.

이번 NBA 라이징 스타즈 인비테이셔널은 스포츠 싱가포르(SportSG), 싱가포르 관광청(STB), 그리고 카림 패밀리 재단(Karim Family Foundation)의 후원을 받아 진행된다. NBA 라이징 스타즈 인비테이셔널 2026에 대한 추가 정보(참가 팀 전체 명단, 티켓 정보, 마케팅 파트너 및 미디어 파트너 등)는 향후 순차적으로 발표될 예정이다. 최신 소식 및 업데이트는 공식 홈페이지(www.nbarisingstarsinvitational.com)와 인스타그램 및 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.

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NBA 챔피언 출신 제레미 린은 “싱가포르에서 열리는 NBA 라이징 스타즈 인비테이셔널에 참여하게 되어 매우 기대된다.아시아·태평양 전역에는 뛰어난 젊은 인재들이 많다. 이 지역 최고의 유망주들에게 주목할 수 있는 행사에 함께하게 되어 자랑스럽다”고 말했다. 이어 “다음 세대를 육성하는 일은 내가 깊이 헌신하고 있는 분야로, 이번 경험이 선수들이 기회를 최대한 활용하고 궁극적으로 최고 수준의 무대에서 아시아 선수들의 존재감을 확대하는 데 기여할 수 있도록 영감을 주길 바란다”고 덧붙였다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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